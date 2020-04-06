健身3式 強化四頭肌護膝 減輕膝關節發炎退化

【明報專訊】練武之人，下盤要「穩打穩紮」，下身最強大肌肉股四頭肌，維持人體直立姿勢，也能提供膝蓋穩定度和力量，在做下半身運動時提供阻抗，分擔膝蓋關節承受的壓力。

股四頭肌（Quadriceps，簡稱四頭肌）是人體下肢最大和最強壯的肌肉，它位於大腿前方。股四頭肌所形成的肌腱包裹了髕骨（Patella） ，再經過髕肌腱（Patellar tendon）連接在小腿脛骨上，讓膝關節得以伸展。

四頭肌分別由股直肌、股中間肌、股外肌、股內肌所組成，各組肌肉有其獨特之處。最底層的股中間肌，位於股骨（Femur）和股直肌之間，可算是最「深藏不露」，臨牀上沒法直接觸診。而股直肌位於大腿正前方，特點是跨越了兩個關節：髖關節和膝關節，除了可以伸展膝關節外，還可以配合髂腰肌（Iliopsoas）屈曲髖關節。而左右兩頭分別是股外肌和股內肌，分別在髕骨兩側，提供髕骨兩側的穩定度。股外肌更是四頭肌中最大，力量也是最大；而股內肌一般則是比較弱的一組。

增強四頭肌 避免髕骨錯位

Q Angle是指四頭肌對髕骨所形成的拉力，它是由兩條力線形成的夾角。第一條力線是從髖部（Anterior Superior Iliac Spine）到膝蓋中央（Mid point of patella），而另一條力線則是由膝蓋中央到小腿脛骨結節（Tibial tuberosity）。男性Q Angle約是13度；女性因為骨盆較寬，Q Angle較男性大，約是18度。Q Angle愈大代表股四頭肌對髕骨向外的拉力愈強，太大的拉力容易令髕骨滑行時偏離原有軌道，形成髕骨錯位，髕骨外翻和屈伸時壓力增大，久而久之會引致軟骨軟化（Chondromalacia），甚至關節退化。有系統地訓練股四頭肌，特別是針對較弱的股內肌可以有效地平衡髕骨兩側拉力，令髕骨滑行時更為穩定。

手術後訓練 助膝關節穩定

膝關節手術如半月板和十字韌帶重建等，都會令四頭肌肌力明顯減弱。所以術後治療除了訓練關節活動幅度，更重要是強化肌力。一般來說，當做下肢運動或是跑步時，膝關節都會受到大量衝擊，如果股四頭肌沒有足夠力量，會引致髕骨軟骨的磨損；強壯的股四頭肌有助膝關節的穩定，也能吸收膝關節撞擊時衝力，可以有效減緩關節發炎。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

示範：張冠東（全職泰拳健身教練）

編輯：李東阳

電郵：feature@mingpao.com