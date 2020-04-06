專家：抹車抹籃唔實際 超市購物避炎 揀定離手

街市播毒？——假如街市的污水處理、垃圾和乾淨食物分隔做不好，容易散播引起腸胃炎的細菌和病毒。（資料圖片）

水洗足夠——以流動清水清洗或浸泡蔬果，同時用手攪動製造漩渦，將食材表面的污染物洗走便足夠。（gpointstudio@iStockphoto）

超市、商店每日人來人往，不少人擔心手推車、貨品沾到飛沫，將病毒帶回家。即使留在家中叫外賣，也擔心從食物、食物包裝或容器感染新冠肺炎。到底這些憂慮是否合理，還是過分擔心？（Kwangmoozaa@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】疫情愈來愈嚴峻，「隱形病人」隨時在身邊。雖然大家已實行在家工作、減少外食、限制聚集，但日常難免要購買食物和日用品。網上流傳短片，一名女士在澳洲超市內向香蕉吐口水；沙特阿拉伯有確診男子在超市向手推車及大門旁吐口水。

街市、超市、商店內陳列貨品，路人甲摸一摸，路人乙打噴嚏，路人丙口沫橫飛講電話……會否已沾上病毒？大家如何自保？又如何不讓自己成為驚弓鳥？

國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）研究顯示，新冠病毒可在塑膠和不鏽鋼表面停留72小時。超市手推車、商舖陳列貨品，甚至外買膠盒，都隨時沾有病毒。買完餸和日用品，或叫外買飯盒，到家是否要拆袋、拆盒、消毒？

感染及傳染病專科醫生林緯遜、香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影，兩位專家逐一拆解當中的疑慮。

疑慮一：超市手推車、購物籃、貨品人人碰過，觸碰前消毒過才安心！

林：《新英倫醫學雜誌》於上個月發表研究顯示，新型冠狀病毒能夠以氣霧（aerosol，或稱氣溶膠）狀態存活至少3小時；如果病毒留在硬紙卡上，存活時間不多於24小時，在塑膠和不鏽鋼上則可存活2至3天。新冠病毒主要通過飛沫、接觸傳播，如觸摸帶有病毒的表面，然後觸摸自己的眼睛、口鼻，便可能受感染。

如商舖貨品包裝沾到病毒，理論上有接觸傳播風險，但風險相對低。因為傳染病其中一個很重要的關鍵是病原體數量，日常生活並不需要一個無菌的狀態，一般的「清潔」已能夠將病原體數量減低，不一定要「消毒」。病原體數量少，便不會構成傳染病。

購物前後潔手 少接觸貨品

所以，最重要是清潔雙手，特別是觸摸眼睛、鼻子、嘴之前。若要把街外任何東西如超市購物籃、巴士扶手、港鐵椅子全都抹過，實際上難以做到。潔手比起抹購物籃、包裝盒更重要！在超市購物前後都要潔手，亦應避免在貨架前東挑西揀，買哪樣就拿那樣，減少用手接觸貨品。另外，在處理食物包裝、取出食物後及用餐前，用肥皂和水洗手至少20秒。

疑慮二：店舖內的蔬菜、水果暴露空氣中，隨時沾有病毒，一定要用清潔劑冲洗。

方：市面上標榜用來清洗蔬果的食品級消毒劑，成分通常是次氯酸鈉，即家用漂白水的有效成分。食品級消毒劑的次氯酸鈉純度較高，成分單純，不含其他雜質，較安全。不過，單在蔬果表面噴上消毒劑，不能完全殺菌，應浸泡10至30分鐘，之後倒去消毒水，放在隔篩待乾。原因是殺菌過程需要時間，才能將細菌的細胞破壞，從而抑制細菌。

以流動清水冲洗浸泡即可

其實，以流動清水冲洗或浸泡蔬果5至10分鐘，視乎蔬果數量多少；重複冲洗或換水3數次，並用手攪動製造漩渦，增加清洗摩擦力，便能有效將食材表面的污染物洗走。不要濫用消毒產品，以免助長細菌產生抗藥性。

林：不單止因為疫情，平時都需要清洗水果！水果的原產地可能有病原體，而運送過程或者貨架上亦都可能滋生細菌。有人覺得厚皮水果反正不吃皮，毋須清洗；但是切開水果時，有可能把外皮細菌帶進果肉。因此，就算不連皮吃也要洗一洗，洗掉細菌、病毒和殘餘農藥。理論上，清水已能夠冲掉水果表面大部分細菌、病毒，但由於疫情比較嚴峻，清洗水果時可以加少許清潔劑或梘液，較容易清除表面污垢。

有一點要注意，經食物傳播的疾病大多由細菌引起，所以食品級消毒劑都是針對細菌為主。如果產品標明是「殺菌」，這只是代表殺滅細菌而不是病毒，亦未必有實證支持能夠殺滅病毒，或是對新冠病毒起作用。

疑慮三：疫情期間，避免食沙律、魚生。

林：香港大學最近一項研究發現，新冠病毒在高溫環境下存活時間較短，於37℃下可存活兩日，在56℃則可存活30分鐘。因此，外賣買回家後翻熱會比較穩妥。

外賣1小時內食用 翻熱更佳

未經煮熟的食物如沙律、魚生，如果受到病毒污染，表面或會有病毒存活。但要留意的是，不是魚生本身有問題，其他食物在處理過程中都可能會沾染病毒。如果製作過程衛生可靠，理論上食魚生的風險不會特別高。美國食品及藥物管理局（FDA）指出，目前尚無證據顯示食物或食物包裝與新型冠狀病毒的傳播有關，亦未有證明食源性接觸（foodborne exposure）是新冠病毒傳播途徑之一。

方：細菌可以自行繁殖，數量以幾何級數增長，1變2，2變4，4變8，8變16……細菌附在食物表面，食物提供水分、溫度、營養讓細菌繁殖。但病毒無法在物質表面自行繁殖，只能在生命活體內繁殖。當人接觸到依附在表面的病毒，再觸摸眼、口、鼻，便有可能受感染。

食物會否在沒有清洗、加熱等處理，增加感染風險呢？應該是細菌性感染風險較大。以沙律為例，沙律有不同食物源如肉、蔬菜、沙律醬。細菌萬一依附在沙律上，在室溫環境下，細菌可以自行繁殖，當菌量高達某一數量時，就能引起食物中毒。如果擔心食物在處理或者運送過程中受到污染，叫外賣選擇經加熱的食物較沙律安全。但市民亦不要過分擔心，應合理合情、理智地面對疫情。

外賣買回來後，應在1小時內進食。無論冷或熱的食物，都要盡快食用，因為存放太久，口感與衛生情况都不理想，細菌增長會增加食物中毒的風險。如非立即食用，可先放在雪櫃冷藏，進食前經高溫加熱處理，切勿放在室溫。

疑慮四：街市很污糟，傳染病毒風險高！

林：以新冠肺炎來說，街市和超市的傳染風險相若，因為環境衛生並非致病因素。至於其他傳染病，街市的傳染風險可能較高，因為其污水處理、垃圾和乾淨食物分隔未必做得好，引起腸胃炎的細菌和病毒容易散播。

疑慮五：每次買完餸回家，都要清洗環保袋。

方：環保袋需要勤清洗，尤其是被菜汁等污染物弄髒。環保袋、食物器皿、餐具，都是間接傳染的媒介，可引起交叉污染（cross-contamination）。如果外賣盒邊有汁液流出，放置一段時間後，菌數含量高便有可能交叉污染食物。

林：即使沒有疫情，一般情况下仍需要定期清洗環保袋，每次用完可用梘液清洗。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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