冠狀病毒大解構 黐宿主受體入侵

新型冠狀病毒——電子顯微鏡下，新型冠狀病毒外層有一層包膜（envelope），由磷脂（phospholipids）和蛋白質組成。（賴貫之提供）

【明報專訊】2003年SARS、2012年MERS（中東呼吸綜合症），今天的COVID-19，在過去十多年，冠狀病毒一次又一次帶來嚴重、致命的傳染病。其中新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）自去年尾在中國湖北省爆發以來，至今已蔓延超過200國家及地區，世界衛生組織在3月11日宣布「全球大流行」（pandemic）。

為何冠狀病毒接連對人類健康造成威脅？往後會否繼續有新的冠狀病毒出現？

香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達指出，目前已知有7種與人類有關的冠狀病毒，其中4種較常見，會引起輕微上呼吸道感染，包括HCoV-229E、HCoV-NL63、HCoV-OC43、HCoV-HKU1，可引起流鼻水、喉嚨痛等徵狀；另外3種原為動物冠狀病毒，累積基因突變後入侵人體引致嚴重感染，並可「人傳人」，包括SARS、MERS、COVID-19。

「溫和派」與人類和平共處數百載

冠狀病毒與人類「和平」共處一段很長的時間，科學家推算，較溫和的HCoV-NL63和HCoV-229E，分別約在500至800年前和200年前出現。為何新品種的冠狀病毒如此兇猛？香港中文大學醫學院微生物學系臨牀助理教授、香港病理學專科學院委員賴貫之估計，現時常見的人類冠狀病毒，可能在幾百年前曾經大流行，引致嚴重疾病，只是當時未有診斷，而病毒亦慢慢變成現在與人類共存。

■外層：有一層包膜（envelope），包膜表面有3種結構蛋白：棘突蛋白（spike protein，下稱S-蛋白）、包膜蛋白（envelope protein）、膜蛋白（membrane protein）。少數冠狀病毒如HCoV-OC43及HCoV-HKU1，還含有血凝素酯酶（Hemagglutinin esterase）

■內層：含有RNA及核衣殼蛋白（nucleocapsid protein）。冠狀病毒屬於正向單鏈RNA病毒（positive-sense single-stranded RNA virus），比起DNA病毒更容易變異。

■專家意見

◆賴貫之（香港中文大學醫學院微生物學系臨牀助理教授、香港病理學專科學院委員）

◆薛達（Siddharth Sridhar）（香港大學微生物學系臨牀助理教授）

文：李祖怡

統籌：蔡永中

編輯：梁小玲