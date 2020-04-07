【明報專訊】■愈多人感染 新冠消失機率愈小

由SARS、MERS，到今天的COVID-19，接連帶來致命威脅。同樣是來自動物傳人的冠狀病毒，為何SARS會消失，而COVID-19卻大規模傳播？

病徵輕微反致廣傳

「如果你是一隻病毒，想在人類之中繼續生存的話，你應該要怎樣做呢？在傳開之前，你已經殺掉宿主的話，這樣已經失敗了！」賴貫之認為，SARS「失敗」在於其病徵比較嚴重，而且在有病徵的時候才具傳染力；新型冠狀病毒的「成功」，反而是因為沒那麼致命，加上在病徵輕微甚至沒有病徵的情况下，感染者可將病毒傳染給別人而不自知。

薛達補充，SARS之所以能夠「消失」，原因是成功堵截病毒源頭，而且病徵較明顯，可及早發現和隔離患者。另外，天氣回暖亦是SARS銷聲匿迹的其中一個因素。理論上，冠狀病毒在溫度高的環境下，傳染力減弱。有人認為夏天來臨時，新冠疫情可望結束。然而，「當愈來愈多人感染，病毒完全消失的機率愈小」。對於是次疫情在夏天完結並不樂觀，加上當北半球夏天開始時，位於南半球的澳洲、南美地區則是冬天，疫情可能在當地爆發。

毁動物家園招惡果

即使捱過COVID-19一疫，賴貫之和薛達均認為，未來還會繼續出現新的冠狀病毒。人口密集、全球暖化、森林開伐，令人與動物之間隔離縮短，新病毒出現的機率因而增加。蝙蝠原本居住的地方被人類砍伐，因而遷往其他地方，並感染新的宿主。氣候變化令到生態改變，新的宿主和新的病毒就會相遇，又有可能出現大爆發。