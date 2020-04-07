掌握拋物線 飛鏢百發百中

【明報專訊】飛鏢近年再度流行，有中小學更引入為校園運動。想百發百中，不單眼界要準，還有手肘要定，臂力要足，同時講求專注力。

投擲角度和力量差之毫釐，失之千里。想提高命中率，究竟應水平線直飛紅心，還是以拋物線墜落目標？

■上半身要領

◆直線vs.拋物線

●出鏢稍向上斜 下墜刺中目標

「飛鏢若以水平直線投擲，會受地心吸力影響下墜而偏離目標。」香港中文大學物理系高級講師湯兆昇說，猛力投擲雖可提升速度、令飛鏢軌迹接近直線，但也容易失準。若想提升準確度，投擲時不要心急，要小心控制飛行軌迹和落點。出鏢時稍為向上傾斜，讓飛鏢朝向比目標稍高的方向飛出，讓它在拋物線軌迹中運動，當到達最高點後會逐漸下墜。透過不斷練習可揣摩出飛鏢下墜後刺中目標的角度。

①拋物線——先高飛後下墜

飛鏢以拋物線飛行時，會先向高飛、後下墜。

②直線——下墜偏離目標

物體以直線水平飛行時，會因地心吸力而下墜。

◆槓桿加速

●扇形軌迹 助飛鏢「跑動」

飛鏢加速時，需要一段距離讓它「跑動」。利用前臂運動的槓桿原理，可以把運動的幅度放大，有利投擲物體時加速。前臂揮動時會以手肘作為轉動支點，作扇形的運動，而手上的飛鏢便大幅度地跑了一段扇形軌迹。透過這段距離，飛鏢便如飛機般助跑加速、準備起飛。

①放大移動距離

施力點（三頭肌）和支點（手肘）的距離近，而抗力點（飛鏢）和支點（手肘）的距離遠。形成槓桿可把手上飛鏢的移動距離放大，有利加速。簡言之，前臂類似時鐘的時針，手肘是「時針」的轉動支點。當手肘稍向前轉動，手指（時針末端）拿着的飛鏢便走了一大段距離。

②前臂運動

前臂以扇形軌迹運動有利飛鏢加速。

◆肘關節轉動 揮動前臂

「投擲主要靠肘關節轉動、揮動前臂；身體其他部位盡量保持不動，提高穩定度、減低偏差。」香港飛鏢聯合總會副主席、The Darts Factory創辦人Jennifer Tsui說。

●（A）眼睛盯緊目標

盯緊目標，直至飛鏢刺中鏢靶。若投擲期間視線偏離目標，或會導致失準。

●（B）手指輕力握鏢

鏢頭指向前方。握鏢不用太大力，投擲力量來自手臂而非手指。

●（C）手臂手肘要定

以慣用手投擲有助提升準確度。前臂向後「拉弓」時，手肘切勿搖動。

●（D）飛行路線沿拋物線

前臂似扇形弧線向前揮動，飛鏢沿拋物線飛出。

■專家意見

◆Jennifer Tsui（香港飛鏢聯合總會副主席）

◆Kenny Li（Darts Ladies負責人）

◆湯兆昇（香港中文大學物理系高級講師）

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

■有片睇

教你飛鏢百發百中bit.ly/3bjyw1d