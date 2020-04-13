醫路同行：一粒「石」攞命

【明報專訊】急性膽管炎是指膽管受細菌感染引發炎症，最常見成因是膽結石阻塞膽道，導致膽汁無法流通，積聚細菌引致發炎；其他成因有腫瘤、寄生蟲或膽管狹窄等。病徵可以輕微如右上腹疼痛，到較嚴重的發燒、黃疸、神志不清，以至敗血症。

阻塞膽道膽汁不通 積菌發炎

急性膽管炎具致命風險，細菌入血，可併發敗血症，影響心、肺、腎等器官功能。若無及時治療，死亡率非常高。醫生在救治病情緊急的患者時，首先會安排靜脈輸液穩定血壓，然後施行抗生素治療。情况較差的可能要注射強心藥，用手術將膽汁引流，減輕膽管堵塞對身體的負荷。如情况允許，醫生會以「逆行性膽胰管造影術」（ERCP）置入支架，紓緩被堵塞的膽管，排走積聚的膽汁。若患者曾接受胃部手術或身體結構不容許，無法使用ERCP，就要施用「經皮肝膽道引流術」（PTBD），經皮膚切口將導管引至膽管排走膽汁。

若膽管炎由結石阻塞引致，醫生會在患者身體狀况許可下，作根治性治療，避免復發。當患者病况轉趨穩定，醫生會經ERCP找到連接總膽管的十二指腸乳頭並切開，利用碎石術把結石透過切口移除至腸道，再排出體外。當清除引致阻塞的結石，在適當時候，醫生會再擇期施行膽囊切除手術。若患者年紀較大，身體不適合膽囊切除，會建議做前部分的治療以移除結石，減低結石堵塞膽管的風險。

針對結石過大而難以用傳統內窺鏡方法取石的情况，以往患者或需要以開放式或其他侵入性手術治療。近年醫學界發展「膽胰導管鏡」能有效處理這些個案。「膽胰導管鏡」可以透過ERCP進入膽管，導入光纖用雷射將體積較大的結石擊碎。與開放性手術相比，「膽胰導管鏡」及雷射技術毋須另設開放式傷口，所以康復速度較快。

敗血症患者 不能隨便施手術

醫生在清除結石和切除膽囊前，須考慮患者健康狀况，特別是敗血症患者，他們不能隨便做手術，否則有可能令病情惡化。曾有一名已出現敗血症的膽管炎患者，進院時血壓不穩且心跳過快，須送往深切治療部搶救。由於身體狀况極不穩定，只能暫時使用ERCP放入支架，緩解被堵塞的膽管，並配合抗生素對抗血液中的細菌。該病人3天後才脫離危險期，約6星期後身體恢復，接受進一步治療。

總括而言，大家不可輕視急性膽管炎的威脅，一旦有疑似病徵須立即求醫，特別是患有膽石人士，更要加緊留意。

文：馮定邦

（香港中文大學醫務中心外科專科醫生）