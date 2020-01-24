3工具+ 6組HIIT +每日15分鐘消脂

【明報專訊】利用3個簡單工具，註冊物理治療師何淑玲設計了6組運動，讓大家14日在家瘦全身，只要每日大約花15分鐘，完成6套動作，可以減走虎背、熊腰、象腿、麒麟臂。6組運動屬於高強度間歇訓練（HIIT，high-intensity interval training），以短時間達至高效能的運動計劃，有助消脂收身。

◆動作一：收肚腩

工具：普拉提球

目的：強化腹肌、股屈肌

做法：

．躺平伸直雙腳，腳踝夾着普拉提球

．兩腳提起至80至90度

．動作來回為1下，每10下為1組，共3組

注意事項：

如難度太高，可改為用膝夾着普拉提球

◆動作二：塑造小蠻腰

工具：普拉提球

目的：收腰

做法：

．上半身及雙腳微曲提起，身體呈V形．維持背腹挺直

．左右擺動普拉提球

．每邊各10下為1組，共3組

注意事項：

可請小朋友幫手接物件或交換物件，當作親子活動

◆動作三：拉走虎背

工具：練力帶/彈力帶

目的：鍛煉腰背、二頭肌、四頭肌

做法：

．雙腳平肩分開站立，踩在練力帶中間

．雙手分別抓着練力帶兩邊末端

．雙手向上拉，雙腳同時做深蹲

．每20下為1組，共2組（每組之間可休息30秒）

注意事項：

．深蹲時膝蓋不可超過腳尖

．伸直雙手舉高至頭，可鍛煉三頭肌

◆動作四：踢走象腿

工具：練力帶/彈力帶

目的：強化大腿肌群、臀部肌肉

做法：

．將練力帶綁成一個圈，套在大腿

．一腳着地，另一腳向橫、前、後踢，各踢10下

．換邊重複動作

．每10下為1組，共3組

注意事項：

練力帶可綁兩個圈，增加阻力

◆動作五：bye bye麒麟臂

工具：伏地挺身滾輪

目的：鍛煉核心肌肉、手臂

做法：

．手握伏地挺身滾輪，上半身來回伸展

．女士可膝蓋着地

．男士若力量足夠，可以腳掌支撐

．動作來回為1下，每20至30下為1組，共3組（每組之間可休息30秒）

注意事項：

．腰部保持挺直，不要壓太低

．手盡量伸直

◆動作六：訓練心肺

工具：伏地挺身滾輪

目的：

．訓練心肺功能

．強化腰背、大腿肌群、臀部肌肉

做法：

．手持握把按在地上

．腳踏滾輪底盤，兩腳交替抬膝

．動作做5至10分鐘

．初學者可先做5分鐘，休息1分鐘，再做5分鐘

．進階版可做20分鐘

注意事項：

．使用握把可避免彎曲手腕致扭傷

．加入圓形底盤造成不穩定，可加強訓練核心肌肉

示範：何淑玲（註冊物理治療師）

場地提供：DECATHLON

■有片睇

14日瘦身運動

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