3工具+ 6組HIIT +每日15分鐘消脂
文章日期：2020年04月13日
【明報專訊】利用3個簡單工具，註冊物理治療師何淑玲設計了6組運動，讓大家14日在家瘦全身，只要每日大約花15分鐘，完成6套動作，可以減走虎背、熊腰、象腿、麒麟臂。6組運動屬於高強度間歇訓練（HIIT，high-intensity interval training），以短時間達至高效能的運動計劃，有助消脂收身。
◆動作一：收肚腩
工具：普拉提球
目的：強化腹肌、股屈肌
做法：
．躺平伸直雙腳，腳踝夾着普拉提球
．兩腳提起至80至90度
．動作來回為1下，每10下為1組，共3組
注意事項：
如難度太高，可改為用膝夾着普拉提球
◆動作二：塑造小蠻腰
工具：普拉提球
目的：收腰
做法：
．上半身及雙腳微曲提起，身體呈V形．維持背腹挺直
．左右擺動普拉提球
．每邊各10下為1組，共3組
注意事項：
可請小朋友幫手接物件或交換物件，當作親子活動
◆動作三：拉走虎背
工具：練力帶/彈力帶
目的：鍛煉腰背、二頭肌、四頭肌
做法：
．雙腳平肩分開站立，踩在練力帶中間
．雙手分別抓着練力帶兩邊末端
．雙手向上拉，雙腳同時做深蹲
．每20下為1組，共2組（每組之間可休息30秒）
注意事項：
．深蹲時膝蓋不可超過腳尖
．伸直雙手舉高至頭，可鍛煉三頭肌
◆動作四：踢走象腿
工具：練力帶/彈力帶
目的：強化大腿肌群、臀部肌肉
做法：
．將練力帶綁成一個圈，套在大腿
．一腳着地，另一腳向橫、前、後踢，各踢10下
．換邊重複動作
．每10下為1組，共3組
注意事項：
練力帶可綁兩個圈，增加阻力
◆動作五：bye bye麒麟臂
工具：伏地挺身滾輪
目的：鍛煉核心肌肉、手臂
做法：
．手握伏地挺身滾輪，上半身來回伸展
．女士可膝蓋着地
．男士若力量足夠，可以腳掌支撐
．動作來回為1下，每20至30下為1組，共3組（每組之間可休息30秒）
注意事項：
．腰部保持挺直，不要壓太低
．手盡量伸直
◆動作六：訓練心肺
工具：伏地挺身滾輪
目的：
．訓練心肺功能
．強化腰背、大腿肌群、臀部肌肉
做法：
．手持握把按在地上
．腳踏滾輪底盤，兩腳交替抬膝
．動作做5至10分鐘
．初學者可先做5分鐘，休息1分鐘，再做5分鐘
．進階版可做20分鐘
注意事項：
．使用握把可避免彎曲手腕致扭傷
．加入圓形底盤造成不穩定，可加強訓練核心肌肉