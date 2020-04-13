衛生處方：缺鐵致貧血 易倦易暈難集中

【明報專訊】鐵質有什麼功用？每天應該攝取多少鐵質？哪些食物含豐富鐵質？

身體需要鐵質製造紅血球內的血紅素，而血紅素是負責將氧氣供應給全身細胞，所以鐵質對我們來說是不可或缺。

孕婦缺鐵質 影響胎兒發展

如果鐵質攝取量不足，身體欠缺足夠鐵質製造血紅素，會令人患上缺鐵性貧血，徵狀包括疲倦、暈眩、面色蒼白、心跳加速、難以集中精神、工作及運動能力減低等。如果兒童缺乏鐵質，會影響學習能力；孕婦缺乏鐵質，除了患上貧血之外，嚴重甚至會影響胎兒發展，導致早產或胎兒體重過輕。

身體所需鐵質因應年齡和性別而有所不同。一般而言，鐵質需求會隨年齡增長而改變。在生育年齡女性由於有周期性失血，需求量較男性高，而孕婦的鐵質需要也會因胎兒的成長而增加（見附表）。

鐵質不足通常是因為攝取量不足、需求或流失量增加所致。以下人士較容易缺乏鐵質：

‧周期性失血的人士，例如在生育年齡的女性、經常捐血的人士

‧素食人士

‧偏食或節食人士

‧兒童及孕婦

提到含豐富鐵質的食物，很多人只會想到紅肉（豬/牛/羊），其實以下食物也含有豐富鐵質：

‧肉類：海鮮類（如蜆、蠔、蝦等）、家禽等

‧乾豆類及其製品：黃豆、腐竹、豆結、扁豆、紅腰豆、鷹嘴豆等

‧果仁類：芝麻、腰果、合桃等

‧添加了鐵質的早餐穀物

植物性鐵質相比動物性鐵質較難被身體吸收，而維他命C有助身體攝取植物性鐵質。水果含豐富維他命C，以水果入饌或餐後進食橙和奇異果等含豐富維他命C的水果，有助吸收鐵質。

咖啡牛奶 阻鐵質吸收

濃茶和咖啡內的單寧酸，以及含有豐富鈣質的食物，例如牛奶，均會阻礙鐵質吸收，所以進餐時避免飲用這些飲品，而清水是最佳選擇。

我需要服用鐵質補充劑嗎？

過量鐵質會對身體有害。一般建議先從食物中攝取充足的鐵質。如果醫生建議服用鐵質補充劑，便應遵從指示服用。由於鈣質可能會影響鐵質吸收，所以避免同時服用鐵質和鈣質補充劑。

文：楊詠嘉 （衛生署健康促進處、註冊營養師）