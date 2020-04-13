姿治通鑑：痛症難解 原來筋膜作怪！

【明報專訊】我們難免會有受痛症困擾的時候，如果痛症比較表面，能觸摸得到，會聯想是肌肉、韌帶、筋腱等軟組織問題；如果痛症比較深入，則可能是關節、軟骨、滑囊等問題；如果有反射不適，會聯想與神經線有關。但除上述結構外，還有現今治療師較常處理的軟組織——筋膜（fascia）。

筋膜是一層包圍着肌肉的薄膜，它遍佈全身，有深層及淺層之分，並將身體不同部分的肌肉、骨骼、內臟連接在一起，它不像肌肉般一條條分明，因此早年解剖學研究並未有着重這不起眼的結構。雖然不起眼，但若筋膜繃緊黏連，就不能有效傳遞肌肉力量及協調肌肉運用，令肌肉收縮效率減低，久而久之容易造成肌肉關節勞損及痛症。因此，痛症出現在關節，根源卻有可能來自較遠端位置的筋膜。

拉筋無助紓緩筋膜繃緊

為什麼筋膜會出現緊繃？長期姿勢發力不當、過度操練、舊患受傷、手術開刀、脊柱側彎等是較常見的原因。那麼拉筋能減低筋膜的繃緊嗎？似乎不能。試想像：筋膜的繃緊就如鞋帶上的死結，我們即使拚命想拉開，死結仍舊存在，而受伸展的只是周邊相對沒那麼緊的肌肉。

治療筋膜的手法及理論有不同派別，其中一套較常應用的手法是由一名意大利物理治療師Luigi Stecco所提出。他綜合了臨牀治療經驗及科研實證後提出：身體關節能往不同方向活動，例如頸部能低頭、抬頭、側擺、旋轉；關節活動不暢順或疼痛，是源自其對應筋膜位置的繃緊。例如：頸側彎疼痛或不暢順，可治理頸側胸鎖乳突肌旁的筋膜，剛巧這位置等同於中醫大腸經扶突穴；如上落樓梯、蹲下引起膝痛，除了治療膝關節外，治療大腿股直肌及股外側肌之間的筋膜也有幫助，剛巧這位置便是胃經上的伏兔穴。

來回按壓摩擦 勿用「死力」

按壓治療的手法有些特別技巧，並不是知道對應筋膜位置即可。因需要於出問題的筋膜來回按壓，以摩擦產生熱力鬆解局部筋膜，因此治療過程開頭會有些疼痛；但太大力及使用「死力」，有可能只是刺激患者肌肉收縮鬥力而未能鬆解筋膜，太細力則不能產生治療所需的熱力。另外，如筋膜位置處於頸前、腋內側等位置，需注意力度以避免傷及神經線及主要血管。

文：黃愉豪

（香港中華基督教青年會一級物理治療師）