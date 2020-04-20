化療開刀減免疫力 癌症病人抗疫有法

取消手術——大部分腫瘤手術不屬緊急手術類別，但屬於優先個案。不過，若疫情惡化，深切治療部供不應求，大型複雜的癌症手術可能會取消。（資料圖片）

【明報專訊】新冠病毒來勢洶洶，波及全球。雖然病毒感染整體死亡率只有3%至4%，但它帶來嚴重肺炎，對長者或長期病患者特別危險，死亡率可能逾10%。癌症病人年紀通常較大，許多治療方案亦會令身體免疫力受壓抑；加上經常要出入醫院，很可能成為新冠肺炎高危一族。

現時醫學文獻關於癌症病人罹患新冠肺炎的數據仍然很少，有一篇由中國國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心於2月14日在《刺血針‧腫癌學》發表。研究回顧分析內地31省市575間醫院的1590個新冠肺炎個案，當中18個病人有癌症病史，包括5名肺癌病人。18個病人當中，有4人在感染前1個月內曾接受化療或手術，12人是癌症康復者，2人資料不詳。

初步研究：癌病+新冠或惡化速度較快

研究發現，這18名癌症病人有較大風險出現嚴重併發症，包括進入深切治療和死亡，比例達39%（7/18），其他病人則是8%（124/1572）。癌症病人染上新冠肺炎後惡化速度也明顯較快，出現嚴重併發症的時間中位數只有13日，相對於其他病人的43天明顯較短。而4個感染前一個月接受過癌症治療的病人，3人（75%）出現嚴重併發症。

這個分析建基於疫情早期的數字，對癌症病人風險敲響了警號。腫瘤科同僚對報告都很重視，但也提出了研究結論的限制。首先，病人數字只有18人，且只有4人正接受化療或手術，另有2人資料不詳。18人中逾半的癌症診斷已是4年或更久之前，可能腫瘤已治癒並和健康群組的健康情况沒有分別。這18人平均年齡比全組平均值大（63.1歲對比48.7歲），吸煙比例較高（22%對比7%），確診時肺部電腦掃描出現磨玻璃密度影 （ground glass opacity）亦較嚴重（94%對比71%）。鑑於數據上的種種限制，癌症病人在疫情中的風險仍未有定案。

儘管未有結論，世界各地，包括本港的癌症中心已推行一系列應變措施。大原則是平衡癌症治療效果、癌症治療相關風險、病人整體狀况和感染新冠病毒風險。以下建議整合了本港、內地和外國腫瘤中心的措施：

1. 化療或其他影響抵抗力治療

一刀切式完全暫停治療並不可取。對於病情正在迅速惡化，腫瘤病徵嚴重的病人，應該繼續接受有較好預期效果的治療。舉例說，小細胞肺癌（SCLC）晚期病情可以惡化得非常快，而化療預期比較好，化療就不應延遲。一些標靶治療對免疫力影響較低，亦可以考慮繼續。最近有個案報告，肺癌患者可以安全地同一時間接受標靶治療和抗病毒藥物去控制新冠肺炎。

考慮其他療法取代化療

對於一些預防性、輔助性（adjuvant）化療方案，若沒有其他方案代替，應考慮繼續進行，以減低長遠的腫瘤復發風險。但若有其他不會影響抵抗力的方案，例如早期乳癌的預防性荷爾蒙療法，用來取代化療亦是合理。

2. 癌症手術

腫瘤手術大多不能拖延，大部分地區都會盡量如期做手術。在香港公立醫院，雖然大部分腫瘤手術不屬緊急手術類別，但都屬於優先個案。可是，若疫情持續惡化，深切治療部供不應求，大型複雜的癌症手術可能會因為手術室、麻醉科醫生護士、深切治療部牀位不足而取消。有一部分腫瘤可以在手術前使用荷爾蒙治療或化療，先穩定或改善腫瘤情况，例如乳癌、胃癌、食道癌等。

3. 紓緩治療

醫護應該與晚期癌症病人及其家屬更好溝通，減少病人在臨終階段接受過度治療，因為一旦出現嚴重、由治療引起的併發症，深切治療部的支援可能不足；病人因併發症長期住醫院或免疫力下降，亦會增加他們染上新冠病毒的風險。

4. 治癒後的覆診

早期腫瘤病人完成治療後，覆診能監察病情並控制治療後遺症。但在疫情嚴峻時刻，低風險復發的病友應該考慮推遲門診，或以視像診症代替。

5. 癌症篩查

為了減低醫療系統的負荷，各種在健康人群中的癌症篩查，如胸部電腦掃描、乳腺造影等，都應該暫停至疫情減退。

處方預防藥物 減感染發燒風險

6. 預防感染藥物

若病人的治療可能導致白血球下降而增加感染風險，腫瘤科醫生應該考慮使用刺激白血球生長藥物（白血球生長激素，G-CSF），以減低感染發燒的風險。預防性使用抗生素亦能夠減少化療期間發燒風險，可是暫時未有確定證明預防性使用抗病毒藥物能減少新冠病毒的感染。

7. 癌症中心人流管理

癌症中心應該設立熱線，以便病情穩定的病人改期覆診；也應該設立視像門診，讓部分病人和家人能遙距討論，減少候診室擠擁情况。在癌症中心入口，所有病人及家屬都一定要經過旅遊接觸史和病徵查問，以及體溫檢查。醫護人員也應該定期向管理人員上報身體情况，減少院內傳染風險。如果某一些癌症中心出現群組爆發，應考慮把高危病人盡快轉到聯網其他醫院接受治療。

執筆之時，美國馬里蘭州已有最少已有50名癌症病人感染新冠肺炎，再加上歐美各地大規模爆發，在香港一定要做好準備。相信醫學界會很快能分析得更多數據，讓我們在漫長的疫情中能更好地保護癌症病人。

文：林泰忠（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：王翠麗

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