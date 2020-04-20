家家好心情：精神病復元者 「疫」境提防復發

【明報專訊】疫情之下，人心惶惶，對精神病復元人士來說更是雪上加霜。跟其他市民一樣，他們同樣為缺乏防疫資源而徬徨和苦惱；受到精神病影響，部分復元人士的衛生意識及自我照顧能力較弱，加上家庭經濟環境拮据，未能購買充足清潔消毒用品及防疫裝備，情况令人擔心。而根據觀察，疫情亦加劇了部分復元人士的病情。

香港大約有20萬人正接受醫管局轄下精神科醫療服務，當中六成人患有不同種類的一般精神病，包括抑鬱症、焦慮症等情緒病；另一項研究調查則發現在一般精神病患中，不足30%會於一年內尋求精神科專業人士協助。從以上數據可見，大量香港市民及家庭正面對不同程度精神困擾。

本着「三心」 伸出援手

在疫情期間，由於社福機構只能提供有限度支援，精神病復元人士的一切社交及文娛活動暫停，每天只能呆在家中，長期社交隔離增添孤獨感、令抑鬱加劇；患有焦慮症的朋友則因為對疫情恐慌，出現不停洗手的強迫行為，嚴重影響日常生活。部分則為免在候診期間受到感染，放棄前往覆診，只往門診領取藥物。

我們希望無論是為政的，抑或是直接提供服務的專業人士，都本着「三心」向復元人士伸出援手。

貼心：走進他們的世界，設身處地去了解他們的需要

耐心：專家已預計抗疫會是一場持久戰，對復元人士的支援需要保持耐性，為求持之以恆

具創意的心：疫情下需要運用創意，改變傳統服務模式，因應對象需要而調整提供服務的方式。以大學為例，近月已採用混合式教學方法（hybrid mode），即透過真人授課和視像遙距形式提供教學

這次疫情也許令你感到不安無助，不過我們仍然鼓勵大家學習常存一顆感恩的心，其實能夠做日常生活的事情，例如行走、說話、吃飯、甚至呼吸都並非必然。網上有一道無法考證真假的消息，據說意大利有一個93歲老人病情好轉後，在醫院被告知要付一天的呼吸機費用後就哭了。醫生勸他不要因帳單而哭，誰不知老人說：「我不是因為要付錢而哭，我已經呼吸上帝的空氣93年，從不付錢，我卻從來沒有為此感恩！」

為內心配「廣角鏡」 專注感恩

要感恩便需要調整自己的心態，我們可以為自己的「心靈相機」配上廣角鏡，擴闊自己看待事情的角度，打開原本忽略的視野，專注於正面及美善的事情。當我們感到安心，自然有更大的力量去處理挑戰。

香港的精神健康服務在過去10年茁壯成長，復元人士也開始擔當重要角色，透過朋輩支援服務，將自身的復元經驗轉化成獨特的服務資歷。其實只要你願意打開心扉，不要將自己孤立，相信很多問題仍然可以解決。

讓我們同心戰勝這場疫症！

文：謝樹基（香港大學社會科學學院精神健康及社會政策小組召集人）、饒文傑（註冊社工，東華三院樂情軒主任）