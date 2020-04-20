【明報專訊】過去兩個月，「社交隔離」（social distancing）弄到大家的生活變了天。人人斷六親，即使在假日周末，都只能呆在家裏，主要是看電視和胡思亂想。剛看到一個本地電視節目，主持人安慰觀眾，說疫症令人多些時間在家，可以多和家人相聚，又可增進親子關係，是難得機會。

無獨有偶，跟着的新聞報道，播出特朗普也說很多人多謝他的社交隔離新政策，讓他們可以和家人多親近。特朗普明明最反對social distancing，為了個人利益，不管國民死活，對科學證據和專家意見置若罔聞，遲遲不肯採取隔離政策，還吩咐國民不要戴口罩；弄到疫症蔓延一發不可收拾，美國成了疫情第一大國，死傷枕藉，才不得已向現實低頭。現在竟然也來「抽水」，厚黑專家，他認了第二，沒人敢認第一。

社交隔離的確有效控制疫情，但社會要為此付上巨大的經濟代價，也是不爭的事實。自疫症開始，市面百業蕭條，商舖、食肆以至各行各業相繼倒閉，不知有多少打工一族丟了工作，手停口停；幾多小老闆血本無歸，畢生心血積蓄化為烏有；甚至大機構高層也不好過，公司業績不佳壓力萬千，有些更面臨破產危機。看來，英國政要近日常掛在口邊的那句「the virus does not discriminate」（病毒不懂歧視——意思是病毒對所有人都一視同仁），真說得不錯：覆巢之下，並無完卵。

復活節假期悶得發慌，為了遵從政府的「限聚令」，和幾個老友視像會議閒聊，訴訴苦，話題不知如何扯到了疫症過後，世界會變得怎樣。老李是商家，過去20年經常要到歐美各國和內地開會洽談生意。他首先開腔，說疫症雖嚴重限制了人面對面的交往，但對他生意沒多大影響，因為過去數月仍可通過視像和外地的公司同事和客戶開會，而且因為省去了旅途時間和舟車勞頓，效率比以前更高。他和他的生意伙伴都認為，新冠疫病可能為商界帶來革命性的改變，以往為了2、3小時的洽談或會議，要花上數天時間風塵僕僕，來回往返的模式，可能大部分會被線上溝通代替。5G技術發展迅速，通過5G視像傾談，和面對面交談分別不大，何樂不為？

或為商界教育界帶來改變

老李的說話，令我想起這兩個月，大、中、小學都停課不停學，全部採用了網上教學。儘管有些學生和教師對新的教學模式存有疑慮，但似乎整體來說，對網上教學的認受性都出乎意料的好。這是否意味着教師和學生的面對面互動交流會日漸式微？再往牛角尖裏鑽：AI（Artificial Intelligence人工智能）和機械人會否取代教師，想想都不寒而慄。

沉思間，老陳的聲浪驚醒了我。他是兒科醫生，是我們朋輩中的老大，說話最權威。他一如既往地先批評政府、衛生署、醫管局、大學醫學院等各單位不足之處後，單刀直入的說，自從新冠病毒成災之後，全香港的醫生都少了病人，私家醫院門可羅雀，連公家醫院的急症室也少了人問津。那是否表示我們的醫療體系有所錯配？還有，我們常擔心的公營醫院不勝負荷，可是它們接收的絕大部分是那些病毒檢測呈陽性，但沒有病徵的「病人」，要是我們有其他處所隔離這些人士，好使他們不會隨處播毒，醫院便不用暫停其他手術。

抗疫是大學問，希望有關當局，能考慮眾多意見，令香港轉危為安。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）