醫學滿東華：磁力共振揪出心肌缺血

糖尿小心——心絞痛是心臟出現問題的警號，但也有一些是沒有明顯心絞痛徵狀，例如無徵狀心肌梗塞，多發生在糖尿病患者身上。（boonchai wedmakawand@iStockphoto）

【明報專訊】張先生現年60歲，患有糖尿病；最近兩個月內，感覺體力逐漸下降，做事好像力不從心。在家庭醫生的建議下，他接受了冠心動脈電腦掃描，結果顯示右邊冠狀動脈嚴重栓塞，而左主冠狀動脈及左迴旋支動脈亦有輕微栓塞，轉介到心臟專科跟進。

張先生心電圖異常，心臟科醫生懷疑他曾患上無徵狀心肌梗塞（silent myocardial infarction），這是一種沒有明顯心絞痛徵狀的心肌梗塞。這種情况較多發生在糖尿病患者身上。

心臟科醫生建議張先生做心臟血管鏡檢查，其家人卻擔心檢查具入侵性。因此醫生建議先做心臟磁力共振檢查，評估心肌的缺血情况再作決定。針對冠心病/缺血性心臟病患者，心臟磁力共振可以提供以下資料，以幫助醫生作病情評估：

1. 心肌梗塞，即已壞死的範圍及嚴重程度

2. 受缺血性心臟病影響的心肌的範圍，用以預測心導管手術的成效

3. 反映左心室功能的射出分率（left ventricular ejection fraction）

4. 其他相關資料包括心瓣、心包甚至肺積水等狀况

無輻射 顯影劑致敏風險較低

雖然心臟磁力共振較電腦掃描需要較長時間，但不涉及任何輻射，而且採用的顯影劑引起過敏風險亦較低。在檢查前，醫生會指示病人停服特定藥物，以及不能進食和喝水。一般在檢查當天，透過靜脈注射，注入一些增加心肌負荷的藥物，藉此模擬日常運動的狀態，顯示心肌缺血的部分。

張先生的磁力共振結果顯示，心臟下壁內膜下纖維化（inferior wall subendocardial fibrosis），即是由右冠狀動脈供應血液的一帶心肌，有部分出現梗塞，而其他部分的心肌在負荷測試時也出現缺血情况，但整體心臟功能尚可。以張先生病情為例，接受血管擴張手術（俗稱通波仔）或植入支架，病情通常會有所改善。相反，假如心肌梗塞範圍很大，或者心臟功能不理想，手術則未必對病人有幫助。

張先生在通波仔後，體能有明顯改善，醫生囑咐他除了定時服用心臟藥，更需要好好控制血糖水平，和監察其他風險因素，包括血壓和血脂，以避免心血管病復發。

文：郭勁明（東華三院放射診斷科顧問醫生）