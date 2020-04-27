煮得Smart：吃七彩蔬果 激活免疫系統

【明報專訊】類黃酮是植物性化學物，可激活免疫系統。類黃酮不僅令水果和蔬菜產生不同天然色素，而且是抗氧化物，能保持淋巴循環系統健康，抵抗細菌和病毒，故此不時攝取不同顏色的水果和蔬菜乃十分重要，可為身體提供各種類黃酮。

類黃酮保淋巴循環系統健康

不少植物性食品都含有類黃酮，以下是部分例子：

◆花青素：黑莓、藍莓、紅莧菜、茄子、羽衣甘藍

◆芹菜素：芹菜、辣椒、大蒜和大白菜

◆兒茶素：抹茶、綠茶、85％至90％黑巧克力

◆橙皮素：柑橘類水果

◆楊梅素：紅莓、楊梅、番薯葉

如何於日常飲食加入類黃酮？試試炮製日式冷醃茄子。

■日式冷醃茄子

材料（2人分量）：

茄子1個、日本味醂1湯匙、鰹魚汁1湯匙、白醋1湯匙、水1湯匙、糖半茶匙、鰹魚片和鹽適量

做法：

1.茄子切片，加鹽醃5分鐘

2.煮一鍋水，水滾後加入白醋和茄子，煮5分鐘；再將茄子放入冰水，冷卻，瀝乾水分，放碟待用

3.將日本味醂、鰹魚汁、水和糖混和成醬汁

4.將醬汁倒在茄子上，撒上鰹魚片，即可食用

貼士：茄子營養豐富，含大量維他命、礦物質、纖維和花青素。烹調時在水中加一點檸檬或醋，可防止茄子變色

文：陸肇麟（明德國際醫院註冊營養師）