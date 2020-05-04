新冠大流行 咳兩聲怕中招 發燒驗病毒定抗體？

【明報專訊】新冠肺炎疫情未止，人人自危。

一旦出現輕微發燒或上呼吸道不適，難免會擔心「中招」。新冠肺炎的徵狀與上呼吸道感染非常相似。痰咳不是新冠肺炎、乾咳才是高危？喉嚨痛是否中招？發燒了，是否要立即接受病毒測試？

◆郭：郭業東（養和醫院駐院醫生）

◆徐：徐詩駿（感染及傳染病科專科醫生）

■新冠流感難分辨？

問：新冠肺炎與流感病徵極相似？如何分辨？

郭：兩者均屬病毒感染，也會引致呼吸道徵狀，同是通過飛沫傳播。流感潛伏期為1至4天，通常第二天開始出現徵狀。新冠病毒潛伏期較長（2至14天），通常第五、六天出現病徵。新冠病毒傳播度較高，1名患者可傳播2至2.5人，1名流感患者則可傳染1.3人。兩者病徵差不多，同樣可能會發燒，流感較多上呼吸道徵狀，如喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、咳嗽、周身骨痛、頭痛、疲倦；兒童更可能出現屙嘔。流感有治療藥物及疫苗。

新冠病毒除引起發燒外，疲倦也是主要病徵，還有乾咳、呼吸困難、心口不適、周身骨痛，部分患者有痰，有些味覺及嗅覺受影響；鼻水、喉嚨痛、腸胃不適屬較少見徵狀；病情亦較流感嚴重，80%患者病徵輕微，15%有嚴重病徵，需要氧氣治療，5%可能有生命危險，要用上呼吸機。暫時未有針對新冠病毒的藥物，亦未有疫苗。

■動物疾病如何傳人？

問：新冠病毒是否首先由動物傳人？何謂人畜共通傳染病？

徐：新冠病毒是新發現的病毒，之前從未在人類身上出現。基因排序實驗發現，此病毒跟2003年SARS病毒非常相似，跟其他在蝙蝠身上找到的冠狀病毒屬同一個家族，故推論源頭是蝙蝠。至於病毒是怎樣由蝙蝠傳給人，暫時則屬未知之數，當中可能有一個中間宿主（intermediate host），即病毒首先由蝙蝠跳去人類經常會接觸到的動物，然後再傳給人類。

人畜共通傳染病（zoonoses）的致病原來自動物，可以是病毒、細菌、真菌或寄生蟲。傳染病途徑可以是直接或間接接觸動物身上有傳染力的分泌物，如唾液、血液、大小便等，或進食受感染的動物，或受其污染的食物。例如，俗稱瘋狗症的狂犬病，源頭是受感染的狗或其他哺乳動物；漢他病源頭是鼠類動物；鸚鵡熱是一種細菌性肺炎，源頭是鸚鵡或其他鳥類。

■為何驗完又要再驗？

問：發燒了，是否需要接受新冠病毒測試？有幾多種測試？

徐：醫生首先要作臨牀診斷，了解病人病徵、接觸史等；有需要會安排肺部X光，感染者可能呈現肺炎迹象，電腦掃描敏感度更高，就算病徵很輕微的病人，都可能顯示肺部磨砂玻璃樣的陰影。

若懷疑是新冠肺炎，醫生可安排病毒測試，PCR（polymerase chain reaction，聚合酶鏈反應）是現時最準確方法。簡單說，在病人分泌物提取病毒核糖核酸（即病毒的基因），然後在短時間內大量複製，探測陽性信號。這測試非常敏感，所以很多已康復病人，或未開始有病徵的病人，測試都可能呈陽性。

另外，抗體測試則適合一些病徵已出現一段時間或已康復的病人。因為在發病初期，身體還未對病毒產生抗體，會造成假陰性。如果第一次抗體測試呈陰性，但在臨牀上有懷疑，病人應在10至14日後重複檢驗。有些個案PCR呈弱陽性，抗體測試對診斷非常有用。

■現時無針對藥物？

問：如何治療新冠肺炎？

徐：目前有支援治療及藥物治療。10%至20%新冠肺炎患者出現嚴重病徵，需要支援治療，如氧氣治療、插喉協助呼吸，甚至使用人工肺維持血液含氧量，或腎衰竭時要做血液透析等。

至於藥物治療，針對性的抗病毒藥物仍在測試中，已有多種藥物顯示有抗新冠病毒的能力，但缺乏大型臨牀數據；真正具療效的藥物，至今仍未有定案。有潛在療效的藥物包括瑞德西韋、蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素。不少非傳統抗病毒藥物，亦視為測試對象，例如醫治瘧疾及杜蟲的藥物，但實際療效仍待較大型臨牀測試證實。

除藥物治療外，新冠肺炎患者康復後的血清，會有病毒抗體，所以血清亦可能是有效治療。但此類治療要克服較多問題，如血清來源有限，康復者血清中的抗體濃度也不一樣，未必能夠達到有療效水平。

文：黎雅麗

編輯：梁小玲

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