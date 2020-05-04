知多啲：傳播力高 「群體免疫」不可行

【明報專訊】新冠病毒威脅全球公共健康，造成史無前例的挑戰。初期歐美不少國家應對防疫的冷淡態度引起爭議，當中不得不提曾採取「佛系防疫策略」的英國。1月31日英國確診了首兩個病例，到了3月初累計確診病例已逾百個。當時英國政府首席科學顧問提出「群體免疫」（herd immunity）策略，希望讓全國六成人口感染並痊癒以產生免疫力，如此就可達到長遠保護整個社區的目標，此策略惹來廣泛爭議。隨着疫情持續升溫，英國政府的防疫措施「加辣」，包括禁足令、停課、強制關閉酒吧、咖啡廳等。

究竟「群體免疫」如何防疫？一批人具有免疫力後，真的可保障整個社區？感染及傳染病科專科醫生徐詩駿解釋：「『群體免疫』是指一些人本身對某類病毒並無任何免疫力，原應健康受到影響，但由於身邊人具有相應的免疫力，所以間接令該批毫無免疫力的人亦得到保護。肺炎鏈球菌疫苗便是其中一個『群體免疫』例子。幼兒及長者是患上肺炎鏈球菌的高危族群，透過接種肺炎鏈球菌疫苗，不但可減少接種者本身感染風險，由於整個社區感染人數減少，變相有助減低其他人受感染的風險。」研究指出，整個社區要有六至七成人口染病，才可達到 「群體免疫」效果。新型冠狀病毒死亡率高過一般流感，傳播力來勢洶洶，如果患病數字高達六至七成人口，勢將對醫療系統帶來沉重壓力，此策略代價太高，不可能實行。