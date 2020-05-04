醫賢心事：壓力累積 隱形焦慮炸彈

疫境壓力——疫情為我們的生活帶來轉變，要適應這些轉變也是一種無形的壓力。當精神壓力太大或持續，有可能引發焦慮。（Syldavia@iStockphoto）

【明報專訊】近半年，香港經歷了社會運動後，迎來新冠病毒肺炎的洗禮，實在是元氣大傷。在社會運動期間，有病人因為長時間接收相關資訊，當中難免有衝突、情緒高漲的畫面出現，焦慮便漸漸產生。還未有休養生息的時機，肺炎疫情便接踵而來，精神壓力一直累積下去。

當精神壓力太大時，便有可能開始出現焦慮症的徵狀。要注意，壓力是累積的。我們未必直接感到壓力是因為肺炎疫情而起，但當中重複洗手、查看相關資訊、身邊家人的焦慮無形中使我們緊張了。當我們再面對生活的轉變，例如在家工作時上司不斷地追問工作進度，平日累積了的焦慮便伺機爆發出來。

腦海不停運轉 睡眠質素差

每個人對焦慮的感受不同，不一定要覺得有事情解決不了才是焦慮。有些人的思想總是停不下來，只要空閒時腦海便不停運轉，即使運轉內容不一定是負面思想，但這種不能停止運作也是焦慮的一種表達方式。另外有些人，可能會覺得身體疲倦。當腦海不停運轉，其實是精神的一種消耗。身體會漸漸出現一些信號，例如疲倦，又或者是一些自律神經失調徵狀，例如心悸、胃痛等，肌肉繃緊亦容易導致頭痛、頸痛等。大部分人，最直接感覺到的可能是睡眠出現問題，那不一定指不能入睡，亦可以是半夜醒來，有些人可以再睡，有些則不能。有些人睡醒了也覺得疲倦，這是因為睡眠質素欠佳引致。

疫情改變我們的日常生活，要適應這些轉變也是一種無形的壓力。這段時期要好好照顧自己的身體，除了不讓病毒入侵外，還要照顧自己的精神健康，才能持久作戰呢。

文：何浩賢（精神科專科醫生）