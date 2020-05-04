靈芝「延年神仙」 補過龍變上火 提升免疫力 止咳平喘安神

產品種類多——中醫傳統應用上，可將靈芝切片煎藥，市場上亦有不少破壁靈芝孢子產品，對於何者較有功效，中醫認為難一概而論。（sasimoto@iStockphoto）

【明報專訊】靈芝被譽為「九大仙草」之一，古書記載有「延年神仙」的奇妙功效。有研究稱靈芝可以提升免疫力，不少癌症患者更寄望用靈芝「抗癌」。

坊間充斥各種靈芝產品，赤靈芝精華、破壁靈芝孢子，與原支靈芝相比，藥效有何分別？中醫提醒，過量服食靈芝，滋補變上火！

種類繁多 赤芝紫芝列正品

靈芝種類繁多，若以顏色區分，共有6種：赤芝、黑芝、青芝、白芝、黃芝、紫芝。在藥物分類屬於上品藥，《神農本草經》描述靈芝：「久食輕身不老，延年神仙。」香港大學醫學院中醫藥學院署理院長馮奕斌表示，中國藥典將赤芝和紫芝列為正品，是臨牀上規定使用的品種，兩者功效大同小異，主治虛勞、咳嗽、氣喘、失眠、消化不良、惡性腫瘤等。

在藥用價值方面，靈芝性平味甘，歸腎肝心肺經，具有補氣安神、止咳平喘的作用。雖然靈芝性平，但長期服食會變成偏溫，或引致熱氣。「很多人用靈芝來保健，譬如煲湯……但中醫並沒有將之歸為補益藥。」傳統中醫理論認為，靈芝對於神經系統，有安神鎮靜的作用；亦有益呼吸系統，可止咳平喘，用於治療心悸氣短、虛勞咳喘。治療肺癌、身心不寧、煩躁焦慮的患者時，馮奕斌會考慮在藥方中加入靈芝。

靈芝孢子 破壁吸收率大增

坊間有售各式各樣的靈芝產品，最常見是靈芝孢子粉/丸；破壁與不破壁，有何分別？整支靈芝與靈芝孢子比較，哪個療效更佳？馮奕斌指出，靈芝屬無性繁殖，靈芝孢子是其種子，只有5至8微米，肉眼看不見。靈芝孢子外層是堅硬的殼，有如堅果類，直接服用難以被人體吸收，故有「破壁靈芝孢子」的出現。有研究顯示，未經破壁的靈芝孢子粉只有10%至20%被人體吸收；破壁後，吸收率達90%以上。

靈芝孢子含有靈芝多醣、靈芝三萜等活性成分，製成產品後的含量較完整的靈芝多。惟各廠商提取靈芝孢子方式不同，有效度及安全度仍有待更多驗證。而從動物實驗及分子醫學研究可見，整支靈芝含有靈芝多醣、多肽、靈芝三萜、生物鹼等成分，具有調整免疫功能、抗癌、對抗三高、安眠、保護肝臟等作用。根據已有的臨牀研究資料，靈芝對保護肝臟和改善纖維肌痛症有一定作用；但其他聲稱的功效，尚需要大量臨牀測試支持。

「破壁靈芝孢子粉令靈芝多醣和三萜類成分較易被吸收，而這些是免疫調節和腫瘤輔助治療的有效成分。靈芝傳統應用兩千多年，內含孢子並未破壁，主要用於養心安神，補氣止咳平喘，主治氣血不足，眩暈不眠，心悸氣短，虛勞咳喘等徵狀。」對於哪種較有功效，馮奕斌認為破壁靈芝孢子粉是現代的表達，按西醫方式用中藥；而靈芝是傳統的應用，所以很難一概而論。他認為，中西醫診斷治療是按各自的理論體系進行的，中西醫結合時，可相互參考，靈活應用。

常用於腫瘤輔助治療

「目前的靈芝孢子產品，多是表明可用於腫瘤輔助治療，靈芝切片煎藥，也可以用在腫瘤輔助治療上。」臨牀上，靈芝常用作腫瘤輔助治療，紓緩化療帶來的副作用。馮奕斌表示，雖然有許多關於靈芝作癌症輔助治療的臨牀研究，但仍未有一致結論，原因是受研究所用的劑量、辨證等因素影響，「有些說有效，有些說無效……不過，病人服食後心理上舒服了，也可當有效啦」！其中，塔斯馬尼亞大學孟席斯醫學研究所（Menzies Institute for Medical Research, University of Tasmania）2016年一份文獻指出，與單獨接受化學/放射治療相比，常規治療合併使用靈芝，能提升治療反應率及免疫力，患者的生活質素亦相對改善。惟目前沒有找到足夠證據來證明靈芝可以作為癌症一線治療，以及是否有助於提高長期癌症患者的存活率。

有助男士泌尿系統疾病

另有臨牀研究指，靈芝醇提取物對男士泌尿系統疾病有幫助。日本久留米大學醫學院於2008年發表的研究，對象為88名有輕至中度下泌尿道症候群（lower urinary tract symptoms，LUTS）的男性。結果發現，相較服食安慰劑的組別，靈芝醇提取物顯著改善國際前列腺徵狀評分（IPSS），但生活質素評分、最高尿流量、平均尿流量、殘餘尿量、前列腺體積、血清前列腺特異性抗原或睾丸激素水平未有變化。

西班牙一個臨牀研究發現，靈芝可以改善纖維肌痛女性患者的身體狀况。研究結果在2015年發表於期刊Nutrición Hospitalaria，研究對象為64名患有纖維肌痛症的女性，服食靈芝組別在有氧運動耐力、下肢柔韌度等，經過6星期後有明顯改善。馮奕斌認為，對於靈芝的更多功效，均有待更多大型研究驗證。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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