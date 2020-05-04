煮得Smart：杏仁炒菜滾湯 攝維他命E助抗病菌

【明報專訊】維他命E是脂溶性維他命，可在堅果、種子、小麥胚芽、大豆油、玉米油和葵花籽油等食材找到，亦是一種強大的抗氧化物，可調節免疫功能，也有助於激活白血球（T淋巴細胞）以對抗細菌和病毒攻擊。此外，維他命E可清除自由基及保護細胞膜免受氧化。

杏仁紅甜椒含豐富維他命E

研究發現，缺乏維他命E人士的免疫系統一般較弱，可能會增加感染和出現腫瘤的風險。

堅果含豐富維他命E和健康脂肪，還提供蛋白質、纖維和礦物質（如鋅和硒）。這些營養素對整體健康和免疫力至為重要。不添加油鹽的堅果是健康零食之選；然而，部分堅果脂肪含量高，建議閱讀食物標籤或諮詢營養師，以避免過度進食而令體重增加。

將富含維他命E的材料入饌，如杏仁便是果仁之王，維他命E的含量最高；紅甜椒維他命E含量也較其他蔬菜優勝；葵花籽油的維他命E含量亦不錯，身體需要多種脂肪酸，建議烹飪時採用不同食油，以獲取多元化營養素和脂肪酸。

■杏仁雞柳配雜錦蔬菜

材料（2人分量）：

杏仁……40克（約1/3杯）

雞大腿（去骨去皮）……2隻

西芹（切粒）……1條

冬菇（切片）……4隻

紅甜椒（切片）……半隻

洋葱（切片）……半個

減鹽雞湯……250毫升（約1杯）

大蒜（切粒）……1至2瓣

豉油……1湯匙

粟粉……1茶匙

粟粉與水……各1茶匙（混和）

薑末……適量

葵花籽油……適量

鹽、胡椒……適量

做法：

1. 杏仁烤至微金黃色

2. 將雞大腿切塊，放入碗內，加豉油、粟粉、鹽和胡椒，醃15至20分鐘

3. 平底鍋加熱加油，炒香洋葱、大蒜和薑末；加入西芹、紅甜椒和冬菇，炒2分鐘至嫩脆，轉到碟內，待用

4. 將醃好雞肉放入鍋內炒3分鐘；再加入雞湯，煮滾

5. 蔬菜放回鍋內，加杏仁炒勻

6. 倒入粟粉水，炒至醬汁變濃，撒上胡椒，再煮3分鐘，即可食用

■椰菜花杏仁薑黃湯

材料（2人分量）：

椰菜花……約750克（半個）

洋葱（切片）……半個

大蒜（切粒）……1至2瓣

薑黃……1茶匙

薑粉……1/2匙

杏仁碎……40克（1/3杯）

減鹽雞/蔬菜湯……500毫升

低脂牛奶……250毫升

葵花籽油……1湯匙

杏仁（壓碎、裝飾用）……少許

鹽、胡椒……適量

葫蘆巴籽*……半茶匙

*完整或壓碎、可加強風味，可按個人喜好增刪

做法：

1. 椰菜花切塊，花、莖分開

2. 平底鍋加熱加油，倒入洋葱、大蒜、薑黃、葫蘆巴籽、薑粉和椰菜花莖，煮至軟身

3. 加入杏仁碎，倒入雞肉/蔬菜湯，煮約10分鐘

4. 再加入其餘的椰菜花，煮15分鐘，直到椰菜花變軟但不要變成糊狀

5. 加入牛奶拌勻；按喜好加入鹽和胡椒

6. 上碟時，加上杏仁碎，即可食用

文、圖、食譜提供：陸肇麟（明德國際醫院註冊營養師）