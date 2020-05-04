孖住阿媽做運動 母親節健康快樂

送上健康——在疫情之下，今年母親節未必能與媽媽逛街購物、食大餐慶祝，不如留在家中，一齊做雙人運動啦！物理治療師何淑玲（左）與何媽媽（右）示範幾招改善和預防痛症的運動。（設計圖片，黃志東攝/archideaphoto@iStockphoto）

【明報專訊】還有6天就是母親節，受疫情影響，難以跟媽媽出外慶祝？不如一齊留在家中，孖住阿媽做運動啦！媽媽辛勞持家，身上總有不少勞損痛症。註冊物理治療師何淑玲伙拍65歲何媽媽，示範有助改善和預防痛症的運動，在母親節為媽媽送上健康！

肌肉強度低 增關節壓力

媽媽每天買餸煮飯做家務，一年365日年中無休，關節肌肉長期勞損，隨着年紀增長，出現不同程度退化。註冊物理治療師何淑玲（Horlick）表示，關節隨年月日的活動，當修復過程減慢，會變成痛症或發炎。50歲後，若運動量不足、肌肉強度低，關節的壓力便會增加，容易引起膝痛、肩膊痛和腰痠背痛。

膝關節炎 紅腫發熱變形

在長者中，退化性關節炎最常見於膝部。行樓梯、蹲下起身都會增加膝關節壓力，如果出現軟骨磨蝕、大腿四頭肌力不足，行路時體重壓着膝關節，容易造成膝關節炎。何淑玲指出，退化性膝關節炎患者的膝部紅腫發熱，嚴重會關節變形。最好在二三十歲開始鍛煉四頭肌和膕繩肌，增強關節穩定。

舉手反手繃緊 或五十肩

肩膊痛亦是長者常見痛症，其中肩周炎普遍出現在50歲以上，所以又名「五十肩」。如果發覺舉高手、反手扣胸圍時，感到肩膊僵硬和繃緊，有可能患上肩周炎。肩關節囊發炎，導致肩膊活動受影響。肩膊曾經受傷、跌倒脫骱、骨折或筋腱炎患者，都較容易患上肩周炎。物理治療師會按照患者情况，利用超聲波、電療、針灸，加上橡筋帶配合關節運動，幫助患者改善痛症。

拉筋按摩 紓緩腰背痛

另外，不少長者都有腰背痛。長期姿勢不良、背部肌力弱，下腰椎第四、五節容易有骨刺，令周邊組織發炎，引起坐骨神經痛。由於長者椎間盤水分比較少，有可能出現脊椎擠壓。坐骨神經是人體最長的神經線，如果脊椎或肌肉繃緊受壓，會出現腰痛、腳痛和腳部麻痹。「物理治療師會先處理急性的傷患，之後要持之以恆做強化腰背運動和拉筋，避免復發。」

何淑玲續指，大部分腰骨痛都可以避免。如出現急性痛症，應找醫生或物理治療師處理；若只是普通腰骨痠軟，譬如行路行得久或之後感到腰骨痠痛，大多是因為肌肉較弱和繃緊，可以做拉筋運動放鬆或按摩紓緩。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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