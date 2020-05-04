4式雙人運動 每日15分鐘趕走痛症
文章日期：2020年05月04日
【明報專訊】註冊物理治療師何淑玲設計了4式雙人運動，每日約花15分鐘，透過活動關節、強化肌肉、鍛煉平衡和增加肌肉柔韌度，改善身體痛症。在母親節孖住阿媽一齊做，子女亦可以當做預防痛症的運動。
■第一式：強化膝關節
做法：
1. 背對背站立，腰背緊貼健身球（可用枕頭代替）
2. 雙腳分開至肩寬
3. 微微蹲下，屈膝約45度
4. 慢慢起身，重複動作
5. 連續做3分鐘
注意：膝關節不要超越腳尖
◆進階版
目的：如第一式體力能應付，可加入旋轉動作，強化四頭肌，活動腰、肩、頸
做法：
1. 背對背站立，腰背緊貼健身球／枕頭
2. 雙腳分開至肩寬，雙手持普拉提球（可用水樽代替）
3. 微微蹲下，屈膝約45度
4. 下盤保持穩定
5. 向左轉以雙手傳球，對方右轉雙手接球
6. 連續做2分鐘，換邊再做
注意：膝關節不要超越腳尖
■第二式：鍛煉腹肌、強化膝關節
做法：
1. 二人腳對腳平躺
2. 互相貼着腳板
3. 雙手放頸後，慢慢用腰力蜷腹
4. 維持蜷腹動作，保持呼吸
5. 雙腳懸空踏單車，持續3分鐘
注意：下背貼地，頸部不要過前屈，避免以頸部發力
■第三式：平衡訓練、穩定關節
做法：
1. 手搭着對方肩膊
2.單腳站立，另一腳掌放在大腿上
3. 動作維持1分鐘
4. 換邊再做
注意：腳掌不要放在膝關節
■第四式：伸展腹肌、放鬆四頭肌
做法：
1. 面對面站立，媽媽右手貼着女兒左手，舉起
2. 單腳站立，女兒右手提起右腳，媽媽左手提起左腳
3. 用力輕輕將腳後拉
4. 維持20秒，每邊做5下
注意：手握腳踝對上小腿骨，不要握腳掌
示範：註冊物理治療師何淑玲、何太
■有片睇
孖住阿媽做運動bit.ly/3eXKBw1