4式雙人運動 每日15分鐘趕走痛症

【明報專訊】註冊物理治療師何淑玲設計了4式雙人運動，每日約花15分鐘，透過活動關節、強化肌肉、鍛煉平衡和增加肌肉柔韌度，改善身體痛症。在母親節孖住阿媽一齊做，子女亦可以當做預防痛症的運動。

■第一式：強化膝關節

做法：

1. 背對背站立，腰背緊貼健身球（可用枕頭代替）

2. 雙腳分開至肩寬

3. 微微蹲下，屈膝約45度

4. 慢慢起身，重複動作

5. 連續做3分鐘

注意：膝關節不要超越腳尖

◆進階版

目的：如第一式體力能應付，可加入旋轉動作，強化四頭肌，活動腰、肩、頸

做法：

1. 背對背站立，腰背緊貼健身球／枕頭

2. 雙腳分開至肩寬，雙手持普拉提球（可用水樽代替）

3. 微微蹲下，屈膝約45度

4. 下盤保持穩定

5. 向左轉以雙手傳球，對方右轉雙手接球

6. 連續做2分鐘，換邊再做

注意：膝關節不要超越腳尖

■第二式：鍛煉腹肌、強化膝關節

做法：

1. 二人腳對腳平躺

2. 互相貼着腳板

3. 雙手放頸後，慢慢用腰力蜷腹

4. 維持蜷腹動作，保持呼吸

5. 雙腳懸空踏單車，持續3分鐘

注意：下背貼地，頸部不要過前屈，避免以頸部發力

■第三式：平衡訓練、穩定關節

做法：

1. 手搭着對方肩膊

2.單腳站立，另一腳掌放在大腿上

3. 動作維持1分鐘

4. 換邊再做

注意：腳掌不要放在膝關節

■第四式：伸展腹肌、放鬆四頭肌

做法：

1. 面對面站立，媽媽右手貼着女兒左手，舉起

2. 單腳站立，女兒右手提起右腳，媽媽左手提起左腳

3. 用力輕輕將腳後拉

4. 維持20秒，每邊做5下

注意：手握腳踝對上小腿骨，不要握腳掌

示範：註冊物理治療師何淑玲、何太

■有片睇

孖住阿媽做運動bit.ly/3eXKBw1