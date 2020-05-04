【明報專訊】封建時代，教育不普及，讀書上學是上層社會的專利。一般民眾，尤其是務農為生的主要人口，受教育機會微之又微，文盲佔大多數。因為大部分人沒受過教育，愚民充斥成了國患，窒礙國家前進。難怪孫中山先生也說：「我們中國人民受專制者已數千年，近二百六十餘年，又受異種族專制，喪失人格久矣。今日欲回復人格，第一件事須從教育開始。」「學問為立國之本，東西各國之文明皆由學問講來」。是以推翻封建帝制以後，便有不少有志之士，打出「興學救國」、「興學強國」旗號，致力辦學。中華人民共和國立國以來，更大力以普及教育，消除文盲為目標。只是中國人口眾多，積習也深，要徹底解決「愚民」問題，至今仍未竟全功。

相比之下，美國是世界上最發達兼富有的強國，執世界經濟和軍事的牛耳，看來國民教育也應相應地先進，和「愚民」一詞應該拉不上關係。可是，自從特朗普當了美國總統之後，這觀念可能要改一改。

特朗普愛說謊，而且經常說謊，又愛說話不算數，明明是自己的錯，卻可以面不紅氣不喘地推諉別人。我在本欄已說過，他是李宗吾的入室弟子，「厚黑學」的專家。本來，世上有特朗普這類人不算奇，因為世上有人格障礙（personality disorder）的人多的是，但奇在這類人可以當選美國總統，單這點已提供了強而有力的「間接證據」（indirect evidence）：美國有不少愚民。

蔓延全球的新冠病毒疫症，更令人對美國「刮目相看」。特朗普政府隱瞞、淡化疫情，刻意誤導國民，以為病毒只是平常感冒，令舉國上下對疫症來襲完全沒有準備，直接導致國民大量死亡。特朗普說過抗疫如打仗，他是戰時總司令，如果真的是戰爭，他和他的幕僚這樣延誤、謊報軍情，肯定會被送到軍事法庭審判，但抗疫期間他的民望卻曾一度上升，怎不令人對美國這國家「嘆為觀止」？

抗疫建議愚昧 竟還有人支持

特朗普最新鮮熱辣的神來之筆，肯定是建議把光和熱輸入人體，以及給人體注射殺菌消毒劑來預防或治療新冠病毒感染。有正常思想的人都知道，把光和熱輸入人體企圖殺死病毒，在達到目的之前，很可能已先要了那人的命。至於注射例如「滴露」（Dettol）、「來沙爾」（Lysol）之類的消毒劑，卻讓我想起多年前初出茅廬，喝「滴露」自殺蔚然成風。當事人多是婦女，和丈夫吵架後，要生要死，拿起最就手的家居消毒劑「滴露」便往肚裏灌，丈夫眼見妻子喝了「穿腸毒藥」，有什麼爭拗也只能就範。由於喝進肚子裏的「滴露」通常分量不多，而且當事人很快便被送到醫院，經洗胃後多無大礙。幸好那時還未有特朗普當政，否則那些當事人把注射代替吞曣，肯定「死得人多」。

連40年前香港普通家庭主婦都知道有毒，可以用來自殺的消毒劑，特朗普卻建議試試注射入人體，看看對治療新冠病毒感染是否有效。美國有這麼一個愚昧、無知的總統，已是一奇。還有更奇的，是有部分美國人，尤其是共和黨人，拚命地為他辯護、背書。最新的民意測試，竟然有三成多美國人認為他誠實可信！

看來，強國也有不少愚民。我的一個極度反美的朋友曾說，希望特朗普連任，因為他肯定會拖垮美國。要是特朗普真的拖垮美國，這些愚民會是幫兇。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）