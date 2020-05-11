心臟復康訓練 可減27%死亡率 八段錦強心肌 家居易做

【明報專訊】心臟復康訓練不單改善心臟功能，幫助患者控制血糖、血脂，還減低復發風險。

研究顯示，心臟復康訓練有助降低心臟病死亡率約20%至27%，能顯著提升患者生活質素。然而在疫情下，很多康復計劃被迫暫停，心臟病人如何鍛煉身體減低復發風險？

心臟病是本港的第三號殺手，嚴重威脅市民的健康。

不少人質疑，患上心臟病、高血壓或高血脂等心血管問題，正要服用藥物控制病情，甚至需要做「通波仔」、「搭橋」等手術，還能夠做運動嗎？答案是：可以。心臟復康運動和復康後的定期規律運動，不僅可以改善心臟功能，也能減低心臟病復發風險，提升患者身體機能和生活質素。當然，這些運動需要經過醫生和物理治療師指導。

無論是接受藥物或手術治療的患者，都需要醫生、護士、物理治療等專業人士作一連串評估，訂立個人化的心臟復康計劃。心臟科醫生作全面醫療評估，護士及不同專業會在生活模式方面給予患者建議來改善身體狀况，例如減少使用屏幕時間、控制飲食、戒除陋習（如吸煙、酗酒）等，當然不少得漸進式加入定期運動，促進心臟康復。

在復康訓練過程中，醫護會一直監測患者的身體狀况及變化，例如觀察面色，還有量度血壓、心率、心律、血氧飽和度等，並會不時監測患者運動時的辛苦程度，持續評估，確保運動量和生活上的活動都適合患者。

帶氧運動 保持腦心血管健康

復康訓練後，患者應繼續日常定期運動，減低復發風險，但做什麼類型的運動呢？建議選擇富節奏感及對稱、動作重複、促進不同肌肉群收縮、可以訓練耐力的持續帶氧運動。為何這類型運動能夠幫助保持腦心血管健康？當做帶氧運動，呼吸需要加深加快，以增加在運動時體內所需的氧氣。同時，在帶氧運動過程中，這些動作亦能加速血液循環，除了更多血液流向四肢外，也多了血液流到心臟肌肉。當帶氧運動融入日常，不斷鍛煉心肺，肺容量增加，也會增強吸入氧氣的能力，改善肺功能。

泵血能力提高 血液循環暢通

在心臟方面，當長期有足夠血流至心肌，心肌自然變得更有力，心臟會跳動得更有力，泵血能力提高，從而改善心臟功能。當心臟的泵血能力提高，輸送至全身的血流更多，各個器官及四肢的供血和供氧隨之增加，對全身功能都有幫助。另外，帶氧運動有助降血壓、血脂，亦有助提高好膽固醇比例，使整體血液循環暢通，包括心臟內的血管，這可減低心肌缺血有關的疾病。

低強度運動起 循序漸進

有心臟或血管相關疾病的患者，建議由輕度運動量開始。如根據0至10分運動自覺強度（RPE），約2至3分強度，運動時呼吸依然暢順。隨體能慢慢提升，可逐步增加運動強度。運動時間因應個人體質而定，然而，人人身體狀况不同，準備運動前，最理想還是先向醫生及物理治療師徵詢專業意見，再選擇做適合自己的運動種類及強度。

其實需要做運動的何止是心臟病患者，健康人士同樣應該要有運動習慣，正所謂預防勝於治療。所以，由這1分鐘開始，大家要編排好時間做定期規律運動，保持腦心血管健康。

文：余卓霖（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：蔡曉彤

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