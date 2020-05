衛生處方：提提你 洗洗手

next

【明報專訊】世界衛生組織多年來積極推廣手部衛生,鼓勵全球醫護人員響應。為推動公眾關注,世界衛生組織更將每年5月5日定為「手部衛生日」;衛生防護中心早於2010年開始響應,經過持續推廣,醫護人員和大眾對於手部衛生的意識普遍已有認知。

世界衛生組織建議醫護人員在工作時要緊記潔手5個時刻,包括在接觸病人前、執行清潔或無菌程序前、接觸體液後、接觸病人後、接觸病人周圍環境後,均需徹底清潔雙手。醫護經過感染控制培訓,深明手部衛生的重要,鼓勵他們在日常工作中,互相提醒同事及病人。

主動善意提醒身邊人

醫院管理局去年9月推行「提一提 冇問題」病人參與手部衛生計劃,鼓勵病人加入推廣手部衛生,與醫護人員互相提醒適時潔手。衛生防護中心十分支持,認同醫護人員及病人可透過互相提醒,加強大家關注。

今年手部衛生日以「互相提醒要潔手 惡菌至會無路走」(Let's Remind Each Other Keep Hands Clean Together)作為宣傳口號,鼓勵大家互相提醒潔手。若醫護人員和病人都彼此提醒,大家時刻都會緊記保持雙手清潔的好習慣。

衛生署拍攝了全新宣傳片,鼓勵大家由家人間的互相提醒,伸延至其他場合,令互相提醒適時潔手成為平常事。大家提醒對方注意手部衛生時,盡量以善意態度,對方會更易接受。被提醒一方亦可學會正面回應,明白善意提醒是好事。而醫護人員不要介意病人主動提醒潔手,嘗試這樣思考:病人願意禮貌地提一句,代表他在乎及認同手部衛生的重要。醫護人員和病人齊心,才可更有效預防感染,阻止抗菌素耐藥性問題的蔓延。

想了解更多,可瀏覽「手部衛生日」專頁:bit.ly/2YzzWBF

文:歐韻儀(衛生署感染控制處高級醫生)