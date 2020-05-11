食得Smart：復課在即 重建良好飲食習慣

【明報專訊】新冠肺炎令全港莘莘學子放了一個悠長假期，家長除了擔心孩子學習進度追不上，作息和飲食等安排亦變得欠缺規律。外國早有研究顯示，兒童於假期增磅速度較快。當中原因，可能因為假期進食較多即食麵、漢堡包、薯條、甜品、零食、汽水等有關。另外，假期中孩子普遍較遲睡覺，以致第二天較遲起牀，甚至錯過了早餐，作息和飲食安排不像上學日子般規律；加上疫情之下，因減少外出而令活動量大減，還有網上出現大量免費「抗疫」節目，當中不乏煮食教學，一時間令很多家庭食量增加！

開課在即，家長趁着餘下假期，與孩子重建良好飲食習慣。

建議1：訂立假日時間表

飲食與作息有規律，對身體運作和新陳代謝協調都甚有益處。即使假期日程相對輕鬆，但進食時間仍然應該有某程度的規律。建議與孩子一起訂立假期時間表，例如：起牀時間可比上學日子遲一點，第一餐最好安排在起牀後1小時內進食，讓身體經過一晚休息後可以補充適當能量，維持血糖穩定，也可平穩情緒。而兩正餐之間若超過4小時，可以安排1次小食；超過7小時的話，可以安排兩次小食，其餘時間則盡量避免進食。這樣可避免下一餐太餓而暴食，也控制了零食的次數。

建議2：寓飲食於學習

食物除了滿足食慾、果腹、提供營養，也可以是教材。好好運用，讓孩子寓飲食於學習。對幼兒來說，食物顏色、形狀和味道，是有趣而豐富的學習材料。年長一點，食物可引出學習動機，例如英文、算術、通識以至科學等，將學習變得生活化。網絡上有不少健康飲食的資訊，例如食物安全中心、幼營喜動校園計劃等，部分附有活動教材或線上遊戲，家長不妨為子女篩選一些合適資訊，輕鬆學習健康飲食的好處。

建議3：與照顧者有共識

很多家長要上班，孩子交由家傭、長輩或其他人照顧，家長要與照顧者保持緊密溝通，才可在孩子飲食安排上取得共識。例如，家長跟子女協定了一些小食和飲品選擇，應讓照顧者知悉並盡量輔助執行。無論飲食或其他習慣，家長對孩子影響最大，所以若希望孩子好好控制飲食，家長應與孩子一同訂立目標，彼此鼓勵，拒絕「停課不停吃」﹗

文：關建慧（聖雅各福群會註冊營養師）