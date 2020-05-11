知多啲：「三藥三方」助控內地新冠疫情

【明報專訊】新冠肺炎自去年底爆發以來，至今已在全球200多個國家和地區流行。內地疫情在4月初逐漸受控，然而歐美多國的疫情未有減緩迹象，確診病例數目還在上升。

中國死亡率約4% 歐美約10%

從過去3個月新冠肺炎流行病學資料來看，內地患病人群主要分佈在湖北武漢市，全國死亡率約為4%；而歐美發達國家的死亡率卻出人意料地高，約在10%左右。為什麼擁有先進醫療系統的發達國家，如美國、英國、法國、意大利、西班牙等，應對疫情反而不及醫療資源相對落後的中國？估計內地在這次疫症中及早讓中醫藥介入，是有效控制病情、提升治癒率和降低死亡率的主要原因之一。中西醫結合防治新冠肺炎是內地應對本次疫情的最大特色。

專家組統一協定開藥

武漢地區初始疫情來勢兇猛，在1、2月出現數萬名患者，對醫療系統造成巨大壓力。但由於有2003年SARS的經驗和教訓，內地在今次疫情早期便讓中醫藥參加防治工作，參與力度和廣度都可謂史無前例。中醫藥針對輕症、普通型新冠肺炎患者的治療，擯棄了通常採用的辨證論治、一人一方的做法，改由專家組統一協定處方和中成藥，現在被總結為「三藥三方」。這些方藥經通過實驗和臨牀證實有效和安全。