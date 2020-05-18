夫妻的世界 失衡陷危機 愛從「我們」出發達雙贏

關注對方——親密關係不是雙贏，就是雙輸。我們不能只着眼於自己，要求對方配合，而是要關注對方的感受和需要。（設計圖片，模特兒與本文提及個案無關，Kiwis@iStockphoto）

修補關係——夫妻之間學懂成熟的愛，找出對方的優點，在婚姻危機中修補關係。（設計圖片，Choreograph@iStockphoto）

【明報專訊】每個人都需要被愛，但不是每個人都有能力去愛人。一段親密關係能否經得起考驗，能否令雙方滿足，正是雙方愛人能力的測試。

什麼是愛的能力？你愛人的能力如何？

■你和伴侶如何相處？

想一想以下情况，你和伴侶是怎樣相處：

1. 你可有和伴侶分享生活近况、內心喜與憂？

2. 你可有關心伴侶生活近况，了解對方所思所想？

3. 你慣於表達對伴侶的關懷和愛意嗎？你在意回應對方的需要嗎？

4. 對方在某些事情上能力比你弱（如決斷力，或資訊科技能力），你會否覺得厭煩、衝口而出貶損對方？還是按捺自己、忍住批評？

5. 二人對事情想法不同，你可有耐性聆聽及認真了解對方想法？還是急於說服對方？又或為免衝突，收起自己？

6. 二人爭拗時，你如何處理自己的情緒？會否大發脾氣，說話極端？還是能調節情緒，適可而止？

7. 吵架之後，你如何處理二人關係？會否主動修好或接受修好？還是持續冷戰？

8. 面對分歧，你們最後如何處理？堅持己見，各不相讓？還是能小事容讓、大事協調？

■你會愛人嗎？

以上情况，考驗我們愛人的能力，當中包括：

‧能否打開自己，讓伴侶了解自己內心世界

‧能否易地而處，從伴侶視角理解其想法及感受

‧能否重視自己，敢於表達自己的想法和需要

‧能否重視你所愛的人，願意了解對方，樂於為對方付出

‧能否包容、接納對方的不足，保持尊重

‧能否顧及雙方的需要，致力雙贏

‧能否調節自己高漲的情緒，不做傷害感情的事

‧能否反思檢討，不執著對錯，致力改善二人關係

重視所愛 克服自我中心

看來很不容易吧？

確是，從輔導工作的觀察，愛人能力高低，關乎愛的強度和個人的成熟程度。如果有較成熟的性格，又重視自己所愛的人，我們就比較能克服自我中心，不只是着眼自己認為重要的事，要求對方配合，而是能跳出自己，關注對方的感受和需要，希望對方也能開心而甘願地作出調節。換言之，愛人的能力就是能夠from ME to WE：在關心自己的同時，亦能關心對方，致力滿足雙方的需要。

■個案：女尊男卑 出軌邊緣

弗洛姆在《愛的藝術》一書中指出，成熟的愛，是既能與人融合，又能保有自己；不控制人，也不屈從於人。弗洛姆對愛的觀察和分析十分深刻，讓我記起多年前輔導過的一對夫婦，他們能夠在婚姻危機中學懂成熟的愛。

Sammy和Tomi之前的關係並不對等。Tomi覺得太太在生孩子後脾氣轉差，霸道專橫，和她相處很有壓力。他為了息事寧人，只好忍讓順從；因為長時間感到不受尊重，對太太累積了很多不滿，不想跟她接觸，後來更藉詞加班，推遲回家時間。

Sammy雖然是強勢主導，但這樣的婚姻關係同樣不能令她滿足。她感到權大責重，無所倚靠。她其實也需要丈夫跟她共同撐起這個家，只是不察覺其高低格局，讓雙方均得不到滿足。直至Sammy發現Tomi和女同事開始約會，這個初起婚外情的危機，才讓雙方猛然煞停，認真接觸自己內心，一再思考對方和這個家的重要。

最後，兩人均選擇重建家庭。因着兩人共同的努力，透過輔導，重建夫妻感情，關係比以前更好。在修補關係之初，他們回望自己當年的選擇，重新肯定和欣賞對方。

光看缺點 遺忘可愛之處

Tomi說：「我問自己：太太是否真的是那麼不好？如果是，當年為何娶她？究竟當初選擇和她結婚時，基於什麼原因，為什麼會同她一齊呢？這樣去想，你會發現她可愛之處。她必定有你喜歡一面才會決定和她一齊，只是大家相處日子長了，把這些可愛之處遺忘、收起來了；將你不喜歡的放在眼前，放大了對方的缺點。她是否真的不好？自己有無問題呢？每個人也有缺點，不要專注於對方的缺點。」

Sammy同樣回想結婚那一幕：「我想起結婚的情景和場面，想起他註冊時很緊張、很傻抹汗的樣子。結婚那一刻很溫馨，很想嫁給他。生活的細節可能多了摩擦，才弄致今天情况，令我總想着他的缺點；但當我想重建家庭時，我就去想他種種的好。」

能欣賞和珍惜對方的可愛和優點，讓愛的感覺得以重燃。接下來的考驗是能否對準目標，改變二人的相處模式。

Tomi說：「雖然往事仍在心裏有條刺，但要問自己是否想修補關係。若修補關係重要性是大過憎恨對方的情緒，就要向這個方向努力。要不斷告訴自己，目標是重建大家相愛的關係，這樣就會有動力。訂立了目標，前路就會很清晰。」

改變心態 「我們」放首位

Sammy回望關係重建歷程，發現最重要的是心態改變：「必須是有心改變大家的關係，不要只是想自己。若永遠將『我』放先，而不是『我們』，就永遠改變不了。你若睇得自己好大，你的另一半便很渺小，很難改變。」

Sammy續說：「回想以前把丈夫看扁，罵他罵得很狠。轉變始於輔導後，以前我看扁他，不尊重他。現在會考慮他的感受，知道他要面，自己要調節，要懂得停。」

「丈夫地位高些，他開心，我也有好處。作為女人也想被愛惜，被保護。有些事情讓他揸主意，有人分擔家事，自己也會輕省些。以往什麼事都自己攬上身，很辛苦。現在丈夫也有決定權，大家一齊分擔屋企的事。我提自己：家是我們3個人，要有商有量，要有共識。」

遇拗撬反思「是否值得」

Tomi很欣賞太太能真誠作出轉變：「我很高興她有所改變。現在我可以表達自己，因為大家都學識平等對待，學識接納對方的意見或諒解對方。現在見到太太，我不會害怕溝通接觸，不會築起圍牆。現在屋企的事情，大家都有商有量，可以平心靜氣，達到共識。大家尊重對方，要『你OK，我OK』的時候才會做。太太會考慮我的意見，令我有動力投入屋企的生活。現在每當有拗撬、衝突時，我會記起社工所說，想清楚是否值得為此事傷害大家關係？」

Sammy和Tomi的轉變，完美示範弗洛姆所說「成熟的愛」：既能與對方融合，又能保有自己。

他們從婚姻危機中體會得到，親密關係不是雙贏，就是雙輸。他們學懂，愛就是付出，以行動珍惜、重視你所愛的人。

文：張敏思（香港中文大學社會工作學系專業顧問）

編輯：王翠麗

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