手握力 坐前伸展 問問肌肉幾多歲

測試有法——如要測試自己的肌肉及柔韌度年齡，可依循物理治療師建議，做手握力及坐前伸展測試。（twinsterphoto@iStockphoto）

【明報專訊】電視或網上節目不時邀請藝人做體能測試，看着他們笨手笨腳測試過後，稱能檢測身體「實際」年齡。舉舉手、伸伸腰，就能測出肌肉力量、關節肌腱柔韌度？若在家中照辦煮碗，又能否測出身體年齡？

註冊物理治療師表示，這些測試涉及身體多個部位的柔韌度，未能針對地檢測，準確度不高。想測出自己的肌肉及柔韌度年齡，不妨跟物理治療師做以下動作。

坊間流傳各種可估算身體年齡的「測試」，其中一招是將十指緊扣，輕微彎腰，然後雙腳逐一跨過雙手。如果雙腳都跨得過緊扣的雙手，代表你的身體很年輕；若只能讓一隻腳跨過，甚至一隻腳都跨不過，顯示身體很老邁。到底測試是否準確？

綜藝節目遊戲式「測試」欠準

註冊物理治療師蘇雅賢表示，未有科學文獻引證以上測試可反映身體年齡。她形容，這個動作猶如綜合版檢測，要同時測試後大腿肌肉及上肩的柔韌度，也講究髖關節靈活度。由於未有集中測試某一特定位置，即使做完後，也無法相應地找出需要改善的部分。

坊間還流傳另一「測試」，是雙手手肘及手掌並攏，放於胸前，然後慢慢向上升高，手肘升得愈高，代表身體愈年輕。蘇雅賢表示，此動作主要測試肩膊肌肉及身軀外側肌肉的柔韌度，但並非人人能順利完成，舉例說，部分人因胸肌巨大阻隔，難以把雙手手掌及手肘併攏，「有好多因素會影響測試，不一定與柔韌度不足有關」。

■「手握力」估算肌肉年齡

想了解自己身體狀况，蘇雅賢表示可透過手握力測試，從而估算肌肉年齡。Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle在2016年發表文獻，研究人員在21個國家為約12萬人做手握力測試。結果顯示在東南亞國家，年約35至40歲男性平均值為40公斤，女性為23公斤；在61至70歲群組，男性平均為29公斤，女性為18公斤。

◆手握力測試

．手肘屈曲90度

．緊握手握力計，保持2秒，取得結果

．測量3次，取平均數

測試時勿看計上數值

為確保測試準確，測試時不要觀看計上數字，以免因希望達到前一次的水平，多加用力而影響結果。測量3次取平均數後，就可以對比是否符合相屬的年齡組別。

1分鐘sit-up 次數愈多愈年輕

若沒有手握力計，蘇雅賢表示可改為仰臥起坐（sit-up）測試，雖然準確度不及手握力測試，但可作為參考。躺在地板上，彎曲膝蓋，腳掌平放地上，雙手放大腿；然後上身抬起，至雙手觸及膝蓋為準。計算1分鐘內可以完成多少次，次數愈多，意味腹肌及髖屈肌的肌力及耐力愈高，肌肉年齡愈趨年輕。在18至25歲的年齡組別中，男性平均數為35至38次，女性為29至32次；在36至45歲的群組中，男性平均數為27至29次，女性平均數為19至22次。

■「坐前伸展」測肌肉柔韌度

肌力與柔韌度息息相關，蘇雅賢解釋，若柔韌度低，肌肉繃緊，肌力相應下降。「當需要發力時，要收緊肌肉才能發力，而繃緊的肌肉纖維再沒有收緊發力的空間。」物理治療師可透過檢查肌肉柔韌度，從而更準確判斷其肌力水平。如欲檢查自己的柔韌度，可參考以下做法：

◆坐前伸展測試

．坐在地上，膝蓋伸直

．軟尺置於雙膝中央

．交疊雙手，中指沿軟尺慢慢向前盡量伸展，保持2至3秒

．中指觸及軟尺數值為結果

．重複3次，取平均數

蘇雅賢引述美國運動醫學會（American College of Sports Medicine）的參考指引，指出在20至29歲的組別中，男性的平均數值為44至47厘米，女性則為51至52厘米。在30至39歲的組別中，男性的平均數值為42至44厘米，女性則為48至51厘米。

示範：註冊物理治療師翁頴桐

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

測試肌肉年齡bit.ly/2yM4mGF