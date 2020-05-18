保護筋腱：運動前伸展 提醒肌肉「開工」

【明報專訊】蘇雅賢表示，肌力不足的人在拿重物、突然急速轉身或長時間凝視電腦時，肌腱會疼痛甚至受傷。她以長時間凝視電腦為例，「頸部肌肉需要維持同一姿勢，涉及的肌肉容易因使用過度而疲勞」。

為免肌腱受傷，抬舉重物及做運動前後，記緊做伸展，「伸展運動能提醒肌肉，身體將要使用肌肉做較勞碌動作；運動後，再做緩和的伸展運動，讓肌肉知道可以休息，可減少肌肉恢復的時間」。如要提升肌力及柔韌度，蘇雅賢建議可做以下練習：

■肌力運動

◆強化核心肌群

．用手肘和前臂撐起身體

．背、臀、腰及下肢成一直線

．維持10秒，休息2至3秒．重複3至5次為1組，每日做1組

．遞增秒數（15秒／30秒／1分鐘），加強難度

◆強化股四頭肌

．雙腳分開至肩寬，雙手放胸前

．向下蹲時數3秒，再用3秒慢慢起身

．重複5次為1組，每日做3組

注意：孕婦及膝痛人士做此運動時，可倚靠牆壁，減低難度及跌倒風險

■伸展運動

◆伸展膕繩肌

．坐下，伸直左腳，屈曲右腳

．上身沿左腳盡量伸展

．維持20秒

．換邊重複動作，重複5次為1組，每日做3組

◆伸展股四頭肌

．左手提起左腳腳腕

．維持20秒

．左右腳重複動作，重複5次為1組，每日做3組