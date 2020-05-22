西醫說：小量眼屎屬正常

洗面時，要徹底卸眼妝，亦千萬別忽略清潔眼瞼邊緣和眼睫毛的位置。（資料圖片）

【明報專訊】「有小量呈白色或淺黃色眼屎是正常的。」

．伍立祺 - 眼科專科醫生．

問：眼屎如何形成？

答：瞼板腺位於眼睫毛根部，負責分泌油脂，滋潤眼睛。睡眠期間分泌出來的油脂在眼皮積聚，早上醒來，分泌物變乾形成眼屎，所以小量呈白色或淺黃色的眼屎是正常的。有些人的眼屎比較黏稠，原因與油脂分泌的質地有關。

當油脂分泌異常，眼屎和分泌物增多，淚水分泌亦受到影響，較容易眼乾。瞼板腺功能障礙患者的分泌比較混濁和黏稠，眼屎帶黏性，很多時堆積在眼角。看熒幕或文件久了，眼乾問題特別明顯。一般而言，容易眼乾的人相對多眼屎，原因是淚水分泌不足以將眼表面的分泌物、死皮冲走。

◆結膜炎可致眼屎急增

問：眼屎過多，反映眼睛出現問題？

答：慢性眼敏感患者長期都有眼屎過多的問題，而且眼睛痕癢。另外，眼屎過多亦可能與結膜炎有關，急性結膜炎不但令眼屎突然增多，同時伴隨其他徵狀，包括眼紅、流眼水、眼痛等，患者要盡快求醫。

常見急性結膜炎：

．感染性結膜炎（俗稱：紅眼症）

成因：細菌、病毒入眼造成感染

．過敏性結膜炎

成因：有異物如昆蟲、化妝品入眼

◆眼屎黃又綠或細菌感染

問：不同顏色眼屎代表不同疾病？

答：正常眼屎偏淺黃色，如果是黃黃綠綠，可能是細菌感染，但不能單以顏色來判斷，病情變化及其他病徵都有助醫生診斷。

■西醫預防貼士

熱敷改善油脂循環

一早起身，發現眼屎異常多並伴隨其他徵狀如眼乾、發炎等，應盡快求醫。但如果只是眼屎黏眼，可從日常生活習慣改善。眼屎與油脂分泌有關，熱敷眼睛可以改善。閉上眼睛，用熱眼罩或熱毛巾敷眼瞼10至15分鐘，溫度約40℃。熱敷可以使瞼板腺油脂循環健康。

此外，眼睫毛、眼皮邊緣的清潔也很重要，不過經常被人忽略。眼屎乾了積聚在眼睫毛根部，如果沒徹底清潔，會進一步堵塞瞼板腺出口，造成惡性循環，愈多油脂積聚，便愈多眼屎！因此，洗面時不要忽略眼瞼邊緣和眼睫毛，用乾淨棉花球或化妝棉，沾凍開水清潔，尤其眼睛有化妝時，要徹底卸妝和清潔眼線液、睫毛膏等物質。