好zone動：一「舉」兩得 強化背肌伸展胸部

【明報專訊】當提到辦公室職業病，很多人都會想起肩頸痛及姿勢不佳等問題。要處理這些問題，不外乎伸展及強化肌肉，今日介紹一個一舉兩得的方法來改善問題。

所謂一「舉」兩得，即是一個動作，既可活動肩關節及改善姿勢，又可強化上背肌肉，從而改善圓肩（round shoulder）。

這個運動需要一條橡筋帶作工具，雙手握着橡筋帶兩端，高舉頭後，再將雙手向身體兩側拉開，這是上背肌肉的發力動作，再加上橡筋帶的阻力，從而達到強化肌肉的效果。與此同時，雙手舉在頭上及身體後方這個動作，亦能達到胸部肌肉伸展的效果，一「舉」兩得。

功效：針對肩關節僵硬，以及久坐引起的姿勢不良，有效伸展胸部、肩膀及手臂前方肌肉，亦能夠強化上背肌肉

準備姿勢：手持橡筋帶，保持腰背挺直，目視前方。 兩手高舉將橡筋帶置於頭後

動作：呼氣同時兩手慢慢將橡皮帶向身體兩側拉開，胸部和肩膀肌肉有拉伸感時，保持均勻呼吸，停留10至15秒鐘，然後回到準備姿勢。重複3次

應用：長時間用同一個姿勢工作時，建議每半小時做一次

注意：應在無痛的幅度下做此動作；肩部曾經脫臼或有肩部不適情况應馬上停止

文：周錦浩（註冊物理治療師）

圖：亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）提供