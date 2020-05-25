胃癌化療 90歲也捱得住 治療視乎體質 勿未評估先落閘

改變觀念——「上了年紀就不要治療」的觀念已不合時宜，醫生認為治療與否、用什麼方法治療，應按患者體質決定。（Chaay_Tee@iStockphoto，設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關）

長者風險增——胃癌在香港常見癌症中排名第六，2017年有1314宗新症，682人死於胃癌。年紀愈大患癌風險愈高。（peterschreiber.media@iStockphoto）

【明報專訊】癌症發病率與年紀增長有着密切關係，香港癌症資料統計中心2017年資料顯示，癌症主要發生在年長病人身上，一半癌症發病於65歲或以上。

長者一旦確診癌症，是否應選擇保守治療？年紀愈大，做手術切除腫瘤風險愈高？耄耋之年，是否不宜化療？

常見癌症 胃癌居第六

以胃癌為例，在香港，胃癌在常見癌症中排名第六，2017年有1314宗新症，682人死於胃癌。男性確診年齡中位數為70歲，而女性為68歲。長者患癌機率增加的原因並不明確，可能因長期暴露在致癌物之下，令DNA不穩定而提高細胞突變的機率，導致癌症。

近期，見了3名上了年紀的胃癌病人，在會診時，他們不約而同問了我一些常見的問題，應該是跟絕大部分患者有關，所以很想跟大家分享。

個案1：

80歲的陳先生最近出現貧血徵狀，做胃鏡檢查後發現患有胃癌。陳先生是長期病患者，一向有高血壓、糖尿病和腎衰竭，經醫生評估後，認為手術風險高，將他轉介到腫瘤科作紓緩電療。

個案2：

83歲的王婆婆確診第三期胃癌。她一向身體良好，做了胃部切除手術後，轉介輔助化療，以為期一年的口服化療藥，減低復發。

個案3：

75歲的李先生最近身體消瘦和胃部不適，替他做了胃鏡和正電子掃描後，發現患有第四期胃癌，癌細胞已擴散至肝和淋巴部位，轉介作紓緩化療。

1：年紀大化療 增感染風險

年長病人跟年輕病人比較，為什麼接受抗癌治療會較高風險？

隨年紀增長，身體機能有所改變和退化，例如骨髓造血能力下降、腎功能下降等。因此年紀較大的病人接受化療時，身體器官功能受損的機率較高，增加化療風險，例如白血球數量低，容易受感染；有些藥物也會引致腹瀉脫水的風險。

另外，很多長者同時患有其他慢性疾病，例如高血壓、心臟病、糖尿病等，這些疾病需要長期服藥，亦有可能影響病人身體機能和對抗癌藥物的耐受度。

2：用藥無限年齡 視乎個人體質

使用抗癌藥物，有沒有年齡上限？

使用抗癌藥物沒有一個確實年齡的上限，但要關注患者身體狀况。並不是每一個長者的體質都一樣，有些老如松柏，但有些患有不同疾病而影響身體功能。

現今醫學進步，抗癌治療除了化療外，還有標靶治療和免疫治療。相比化療，它們的副作用較低，病人較容易接受。而新的化療藥也比過去的較小副作用，例如較少作嘔、脫髮等。

約6年前，有一名90歲胃癌病人，癌症轉至頸部淋巴，但他一向身體非常健壯，沒有其他病痛，也得到家人支持，成功完成5星期電療和化療；而且至今病情一直保持穩定。

3：標靶、免疫治療 同樣有副作用

年紀大的病人，是否應選擇標靶治療而不用化療？

並非一定。使用標靶治療或免疫治療，首先要看病情需要及有沒有適合基因，才做決定。另外，標靶治療或免疫治療並不是沒有副作用，例如有些抗血管增生的標靶藥，有可能導致血壓高、出血等；也有些藥物可能令口腔潰爛，使病人不想進食，甚至令腎功能受損。

4：做醫學評估 治療更穩陣

如何評估長者是否適合使用抗癌藥物？

美國臨牀腫瘤學會（ASCO）建議年長癌患者在接受抗癌藥物前做「綜合性老年醫學評估」（comprehensive geriatric assessment，CGA）。CGA是指由多個專科團隊從疾病、體能、心理、社會和環境等多個層面對長者作全面評估，評估包括患者身體機能、共存疾病、認知能力、心理狀態、營養狀况、疲累情况、藥物使用和社會支持等，希望能增加診斷的準確度，有助預測因治療而產生的副作用，協助醫生了解個別患者並選擇適合的治療方案。

■長者面對抗癌治療的確不容易，但過去有人說「上了年紀就不要治療」的概念，已不適用。反之，應按個別患者的體質和預計對治療的耐受性來作出適當決策，以免耽誤病情，錯過治療的黃金時機。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：林曉慧

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