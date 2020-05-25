醫徹中西：對抗高血壓 「周公」幫大忙

【明報專訊】近日一個朋友患上頗為嚴重的高血壓，需要服食多種藥物控制。他問中醫如何看待高血壓？他的病其實是有迹可尋的，近來他的工作非常忙碌，經常缺乏睡眠，面色早已帶一點青灰色。我對他最重要的建議是，必須增加晚上睡眠的時間。一星期後，經過充足休息，他青灰的面色已經大大減退，面上光澤重現，在中醫學上，這種面色為「有神」。

中醫如何治療高血壓呢？傳統中醫沒有血壓這個概念，但經過多年和現代醫學的互相認識，現代中醫學對高血壓已經有共識。

長期受壓 血管老得快

首先要明白為何需要血壓？心臟每一下的跳動，會把全身血液供往各器官和組織。心跳頻率和每一次心跳擠出的血容量，便決定了收縮壓（上壓）；至於舒張壓（下壓），主要取決於全身血管阻力。就像結他線一樣，若要彈出樂曲，結他的線必須保持一定的張力，否則彈下去時沒有聲音；舒張壓就像結他線的壓力，足夠的舒張壓可以把微細血管的養分從細小血管供應到各種細胞組織之內，這亦都是水壓的原理。家裏水龍頭一打開即流出水來，因為水管內長期有穩定的水壓，若失去這個水壓，就不會有水流。高血壓就像水壓過高一樣，長期高壓會加速水管（血管）老化，甚至令水管（血管）爆破，造成中風。而且水（血）壓過高，亦會損傷供水站（心臟）機能，造成心臟肥大等心臟病。

長開肝氣turbo 過度損耗身體

在中醫看來，高血壓大多是因為過度損耗身體，再加上睡眠不足引起。現今社會生活非常繁忙，每一天的時間好像不夠用，為了應付額外工作，身體就會開動turbo。而這個turbo就是中醫講的肝氣，過度使用肝氣就是肝火，若只是幾天休息不足，例如應付考試，這樣利用身體turbo（肝氣），對身體損傷不大，過後休息幾天便可以恢復。但若長期處於這個狀態，身體適應了這種高壓環境，就像機器長期開動turbo，身體要把額外的陽氣送往腦部，就會造成「肝陽上亢」，引起高血壓。病人一般有頭重腳輕徵狀，而肝陽上亢反過來亦會引起失眠（因為身體長期處於興奮打仗的狀態），睡眠愈少，肝陽上亢情况愈嚴重，形成惡性循環。所以中醫治療高血壓，最常見的是平肝補陰，治療常用白菊花、刺蒺藜、懷牛膝等中藥。針灸亦可紓緩肝陽上亢，可選太衝穴或其他在肝經的穴位。

除了肝陽上亢之外，一些高血壓病人會有中醫所講「氣虛」的表現，包括肌肉不紮實，行幾步就氣促，說話無力等。原因是身體氣不足，代償方法便是用肝火。有點像一架太殘舊而且馬力不足的汽車，還要運載很重的貨物，在上斜時根本不夠馬力，就算踩盡油門，車速也不會快很多，只會更加損傷引擎，關鍵是要改善汽車機能，並且減低負重。這就是「氣虛」引起高血壓的原因，治療方面要適當加入補氣的中藥如北芪和黨參。

另外，有一種情况是血管阻塞，或血管外圍肌肉和組織很緊，增加血管壓力。血管受阻的情况，中醫稱為「血瘀」，治療上加入化血瘀中藥如桃仁、紅花、川芎。

睡眠充足 一舉三得

至於肌肉和周圍組織非常繃緊，就必須透過經常運動、放鬆心情，或透過推拿按摩放鬆這些組織，減少血管壓力，從而降低血壓。此外，天冷時，因為受了寒風令肌肉繃緊，血壓會上升，這個時候要特別注意頸背部（督脈和膀胱經）保暖，另外可服用薑茶驅寒。

另外無論是上述所講的哪個中醫證型，治療方面都必須配合足夠的睡眠。因為睡眠本身就能夠治療肝陽上亢，又可幫助身體補氣，而且可放鬆肌肉，可謂一舉多得。所以治療高血壓，一句到尾，藥物和生活習慣的改變兩者同樣重要。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）