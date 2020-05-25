改良版貼面吸濕 戴後升溫較少

加強阻隔——在鼻樑位置噴水後，改良版CuMask內的紙巾沒有弄濕，而原裝版則濕了一大片。（黃志東攝）

【明報專訊】改良版CuMask加鐵線和固定濾芯後，不但較緊貼鼻樑，濾芯移位問題亦有改善。理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲，聯同博士研究生李嘉寶、余芷茵，測試原裝版和改良版的貼面效果，以及口罩內溫度和濕度。實驗目的以測試CuMask改良後的密封度為主，舒適感則屬個人觀感。

1. 噴水測試

測試員分別戴上原裝版和改良版口罩，內裏放有兩張紙巾；另一測試員利用尖嘴壺向鼻樑位置噴水（擠3下）。

結果：改良版內的紙巾沒有弄濕，原裝版則即時濕透。

2. 溫度濕度測試

測試員在鼻下「人中」位置貼上感應器，以溫度持續記錄器量度口罩內溫度和濕度。在溫度24.6℃、相對濕度76%的戶外環境，戴着口罩靜坐10分鐘。

結果：測試員表示，佩戴改良版呼吸時，口罩會被「索」貼鼻子，呼吸較困難，感覺較焗。

根據感應器量度，改良版口罩內的溫度和濕度較低，相對乾爽。葉曉雲估計，由於改良版更貼面，所以吸濕能力較佳，令口罩內的微環境更乾爽。

結果又顯示，改良版口罩內的溫度上升速度較快，由起始溫度30.4℃，約1分鐘便攀升至35℃；經過一段時間後，溫度逐漸回落，大約維持在31.6℃（靜態溫度）。原裝版則約4、5分鐘後才升溫至接近35℃，之後維持在約34.5℃的水平，未有降溫迹象。葉曉雲表示，可能是由於改良版比較貼面，每次呼出來的熱空氣都被口罩梭織紗布底層吸收，有助降低口罩內的溫度。