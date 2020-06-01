肝「唔通氣」 腦袋會「唔爭氣」 疏肝解鬱 醒腦記性好

【明報專訊】粵語蘊含深厚中國文化，有趣生動。長輩常以「疏肝」形容抒發鬱結，有心情暢快的意思。疏肝可作動詞或形容詞，例如人們常以「好疏肝」形容做一些令心情愉快的事。

疏肝本是中醫治療術語。當人肝氣鬱結時，就會帶來胸悶心煩和情志不暢的問題，通過疏肝理氣能抒發鬱悶。

肝腦合作 正氣流動關鍵

肝臟是身體新陳代謝的基地，包辦了營養代謝、免疫調節、代謝廢物清理和血漿蛋白合成等工作。中醫認為肝具有喜通達惡抑鬱的特性，肝氣鬱結時，必須疏肝理氣才能抒發鬱悶，整個人才有爽快感。有人不禁會問，情緒不是由腦部神經元控制嗎？在中醫學角度，這答案只對了一半。中醫所指的肝，是一個系統的概念，包括肝臟、腦部及神經系統。肝臟和腦部實際上合作無間，當中器官間正氣流動起了關鍵作用。

適者生存是大自然定律。在人類演化歷程中，為應付危機及提高存活率，原始人基因已演化出「下丘腦-垂體-腎上腺軸」（HPA axis）系統，以配合打獵覓食與逃避猛獸追趕的需要。在逃跑或反擊時，人體會提高心臟肌肉供血，減低消化免疫系統資源，以應付短期需要。面對壓力時，「下丘腦-垂體-腎上腺軸」系統就會分泌一系列壓力激素。其中「壓力荷爾蒙」皮質醇（cortisol）大大影響人體新陳代謝，即中醫所指的疏通調節，最終改變身體內資源分配。數十萬年後的今天，大家曾否因壓力出現情緒或記憶力問題？長期壓力下，持續高水平的皮質醇可引致皮質醇增多症（hypercortisolemia）。研究證實，長期高皮質醇水平可直接改變肝臟營養代謝水平，腦部自由基和發炎因子亦顯著提高，促使神經細胞發炎，引致情緒、精神和記憶問題。

供應出差池 精神情緒變壞

肝疏泄意指身體疏通調節（即新陳代謝）之功能。正所謂「肝主藏血」，肝臟亦具儲藏血液及調節血量功用。在五行相生之基礎下，肝和心之間具有「木火相生」的特性，充足的肝氣由肝經心運行至腦部，腦袋就能正常運作。在分子生物學角度看，肝臟營養代謝有效運作就能提供充足營養予腦部，保證腦部正常運作。因此，肝臟營養代謝對於腦部維持穩態（homeostasis）有不可替代的地位。肝臟的營養代謝為腦部提供營養分子，營養分子在腦細胞再轉換為三磷酸腺苷（ATP）分子，而ATP分子正是中醫學正氣和人體能量的基礎。當營養代謝供應鏈出現問題，能量供應和ATP分子不足，會引致神經遞質傳遞問題和神經退化。皮質邊緣系統首當其衝，其中俗稱「快樂荷爾蒙」的血清素（serotonin）神經傳遞顯著減低，影響負責記憶的海馬體及情緒調控的大腦前額葉皮質（prefrontal cortex）。不難理解，肝氣不舒帶來精神情緒問題，背後具有科學根據。

肝氣鬱結百病生

情志不調會加劇氣血功能失調。所謂「肝氣鬱結百病生」，肝氣鬱積會引致疾病，例如近年患者年輕化的癌症。癌症被視為熱毒鬱滯所致之「內邪」，病發的緣由一般是免疫系統及代謝功能削弱所導致。在臨牀調治和預防復發上，中醫以除去長期積存體內的「鬱」，祛邪扶正，故會使用具疏肝之效的藥方，調節身體疏通功能。內地臨牀研究顯示，疏肝消積湯具疏肝解毒祛瘀功效，結果證實有效治療肺癌患者。藥方能提高病者生活質素，延長生存期限。另外有數據顯示，三分之一新冠肺炎患者均出現肝功能異常。對此，疏肝藥方亦適用於治療肝氣鬱結的新冠肺炎患者。有案例顯示，通過疏肝治療策略，患者肝功能失常情况得以紓緩，病情得到控制。

文：高錦明（香港科技大學中藥研究中心副總監）、楊朗庭（香港科技大學生命科學部訪問學者）

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com