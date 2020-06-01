醫學滿東華：打疫苗未足夠 定期檢查子宮頸

【明報專訊】芷晴今年25歲，有一天早上如廁後發現廁盆內有小量血，和媽媽在早餐時討論，芷晴媽媽回想自己雖然已收經數年，也沒有任何不適，但她已多年沒有接受婦科檢查，所以她們決定一起到婦科醫生處檢查。

醫生聽過芷晴母女的事及替她們作簡單身體檢查後，提議芷晴媽媽多做一個子宮頸細胞檢查。另外，芷晴問：「醫生，我上網看，有說25歲以上都可以做子宮頸檢查，但我未曾發生性行為，而且我兩年前已經接種子宮頸癌疫苗，我也需要做子宮頸細胞檢查嗎？」

揪出「問題細胞」阻止癌變

子宮頸癌主要是透過持續感染高危型HPV病毒所形成，HPV病毒是從親密接觸而感染的病毒。高危型HPV有很多種類，70％子宮頸癌是由感染高危型HPV16及HPV18引起。子宮頸癌的高危因素包括擁有多名性伴侶、吸煙、年輕時有性經驗、長期使用口服避孕藥，以及曾感染性病等等。患有子宮頸癌的病人可能有不正常陰道出血、陰道分泌異常，或行房時感到不適等病徵，可是當中亦有很多婦女是沒有任何病徵。在發現子宮頸癌前，子宮頸內會形成不正常細胞，並可於5至10年內演變成子宮頸癌。

曾有性經驗、年屆25要檢查

子宮頸癌細胞檢查的目的是透過檢測子宮頸早期不正常病變，以便進一步測試以確定病變的程度，並在癌症發生之前加以治療，從而阻止癌症形成。因此，任何曾有性經驗，而年齡介乎25至64歲之婦女都應該定期接受子宮頸檢查。如連續兩年檢查正常，可考慮每3年檢查一次；即使只有一次或很久沒有性行為，也需要定期接受子宮頸普查；而年齡少於25歲，但有高危因素的女性，也應該定期接受子宮頸細胞檢查；65歲或以上女性，如在10年內連續3次子宮頸細胞檢查正常，並沒有任何病徵，可考慮停止檢查；而從未有過性行為的女性，則毋須檢查。如果有不肯定地方，可請教醫生。

除此之外，接種HPV疫苗能有效預防高危型HPV病毒的感染，從而減少HPV引起的子宮頸癌。要注意的是疫苗並不能預防所有類型HPV病毒感染，也不能清除已經感染的病毒，所以即使已接種疫苗，仍需要在有性經驗後定時做子宮頸細胞檢驗。

芷晴和媽媽聽過醫生的講解後，對子宮頸細胞檢查有更深入了解。在醫生替芷晴檢查後，發現芷晴只是患有尿道炎，所以她聽從醫生指示服藥，很快便康復了。

文：張皓華（東華三院婦女健康普查部（婦女健康）醫生）