e代精神：不要妄想自己有多幸運

【明報專訊】在二戰期間，各國軍備競賽，爭相研發戰機，期望增加戰鬥力之餘，更着重研究怎樣可以避免被擊落，以減少資源和人命損失。起初，軍火專家專注研究那些出擊後回航戰機機身上的「傷痕」，並嘗試在最多彈孔的地方加固。但專家漸漸發覺此舉對於免被擊落的風險並無改善。直至匈牙利籍統計學家亞伯拉罕．瓦爾德（Abraham Wald）分析發現，那些彈痕纍纍的地方根本並非致命傷，遂提議應該在絲毫無損的部位加固。而此舉對之後的戰機設計，以至系統性分析帶來深遠影響。

人類偏向只聚焦那些返航戰機上的彈孔和傷痕，那些最具參考價值的被擊落戰機卻往往被忽略，這就是心理學上所謂「倖存者偏見」（Survivorship bias）。

「倖存者偏見」 掩蓋成功背後風險

近年職業電競手在網上爆紅，粉絲無數，更跨界涉足廣告，成為潮流焦點，一時無兩。於是，很多青少年爭相仿效，廢寢忘餐地打機，在網上直播，希望有天自己亦能成為網紅。可是，我們能看見的，只是那金字塔尖的光芒，而現實中無數人卻在塔底徘徊掙扎，怎樣努力也沾不上邊。說穿了，只怕任何門檻低而收入高的行業，都會出現類似情况。這亦正是「倖存者偏見」蒙蔽了很多人對失敗的認知。

世界上到處都是幸運的人。曾經聽聞一名被吊銷牌照的職業司機，多年來照樣在街上無牌駕駛，吹噓自己如何小心駛得萬年船，被逮着的機率微乎其微。他多年來一直炫耀自己行運，直到有天厄運降臨。亦認識很多從來不看醫生的人，經常分享自己的健康秘方，如何利用民間偏方自療。我們能聽見的故事，只是僥倖的例子，那些沒聽見的？不好意思說，他們並無倖免。

生活總離不開或然率，每天生活都要為每件事情作出風險評估和承擔。只是，每個人的背景和條件不一，風險承受能力亦當然有所不同。不要妄想自己會有多幸運，不要相信那些僥倖的故事，更不能輕易自毁抗疫的長城。要提高勝算其實十分簡單，只要重複穩妥的措施：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，好好照顧長幼，不要讓任何人以倖存者偏見來說服自己。

文：傅子健（精神科專科醫生）