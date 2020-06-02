3分球用腳力 穿針不靠麒麟臂

【明報專訊】3分球在籃球比賽中十分重要，既可拋離對手，落後時亦可靠它反敗為勝；近年它更成為球壇的主流戰術，NBA球隊金州勇士曾連續5屆打入總決賽、3奪總冠軍，正是靠3分球戰術聞名。然而，3分線距離籃框20呎之遙，莫非手胍起𦟌才有機會命中？運動專家表示，射3分球並非單靠臂力，只要懂得「借力」，百步穿楊絕不是大力水手的專利。

香港教育大學健康與體育學系助理教授周志清解釋，射3分球的發力動作，由大腿等大肌肉發動、由多關節參與，由此提升力量。按人體動力鏈（kinetic chain）原理，當串連身體各部分活動，所產生的力量會比用單一部分（如手臂）強得多。

蹲下蹬腿一氣呵成 力量更強

周志清指出，籃球手射3分球時，主要力量來自腿部。投籃前先屈膝淺蹲，然後蹬直雙腳。髖、膝、踝關節的伸展活動，是發動人體動力鏈的關鍵，透過臀部、大腿、小腿等肌肉收縮和伸展可產生強大爆發力。

站在地上的球員，蹬腿後會產生一股向上的反作用力，經軀幹、肩膀、手肘傳送至手腕，有助輕鬆地射出3分球。不過，若淺蹲後稍微停頓才蹬腿，便只會用上蹬腿時肌肉收縮的力量，力量會被削弱。他建議淺蹲後隨即蹬腿，才可配合「反作用力」把力量傳送至手臂，產生較大的力量。

屈膝腿後方成120度最佳

周志清提醒，若蹲得太低，站起時會耗費較多力量；如蹲腿深度不足、雙腿太直則較難發力。那麼屈曲幅度應多少？他說可留意屈膝時腿後方的角度，大約115至120度（見主大圖Step 1）可產生理想的動作力量。

跳射借人體動力 突破身高限制

地心吸力會令籃球下墜。個子矮的球手，把球投射至相同高度的籃框會比高個子更花費氣力，而使用跳射便可借助人體動力鏈突破身高限制，這樣投籃會相比單純用手臂力量更輕鬆，亦可提高命中率。投籃時，若籃球高度不足、未能越過籃框，便有可能觸碰籃框而彈走。當球員跳射時，跳起後讓投籃時的高度和籃框縮窄（見Step 3小圖），會較易控制球的落點，讓籃球從上而下「穿針」而得分。

後旋球撞籃板下墜 增命中率

投球時，不少球手用中指或食指撥動球底以產生後旋（backspin），認為可增加飛行的穩定度。周志清說暫未有充足的研究指後旋可提高穩定度，但帶有後旋的籃球碰撞籃板後會朝向籃框方向下墜，可增加命中機率。

■專家意見

◆沈聰（香港星籃球精英訓練中心創辦人）

◆徐嘉樂（香港籃球代表隊前隊長）

◆周志清（香港教育大學健康與體育學系助理教授）

文：呂瑋宗

統籌：蔡永中

編輯：梁小玲

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