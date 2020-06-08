養生帖：端午吃艾葉粑 驅邪祛濕

【明報專訊】小時候暑假經常到外婆家玩，記得外婆家大門兩邊總是掛着用野草編織的大麻花辮，從麻花辮下端冒出縷縷白煙，縈繞迴旋，裊裊上升，散發着陣陣香氣。據說那麻花辮是用田野裏的艾草編織而成，燃燒艾草形成的煙霧可以驅蚊辟邪。

艾草用於預防瘟疫有幾千年的歷史，古代人認為艾草可以祛除邪毒、治百病。一百多年前據稱導致全球約5000萬人死亡的「大流感」蔓延至中國時，政府採取了 「在房屋內焚燒艾草等中藥來消毒空氣」的一系列措施以控制疫情，可見艾草在預防瘟疫方面的重要。

百年前燒艾草防瘟疫

端午節期間，民間也有一些用艾草預防傳染病的習俗，例如：在家門口「掛艾草」、「洗艾浴」辟邪。另外，也會在食品裏添加艾草，做成清明寒食裏面的「艾葉粑」（客家人稱之為艾葉粿）。

艾葉粑是把新鮮艾葉洗淨汆水後，用清水浸泡去除苦味，擠乾水分，切成碎末，再與糯米粉或米粉加水揉成麵糰，包上餡料蒸製而成。艾葉粑雖然因應地域的不同而有不同形狀（圓餅狀、三角狀或餃子狀）、不同餡料（有甜有鹹），但都外表翠綠、艾香四溢，既美觀又美味，還有驅邪祛濕的功效。

此外，艾草也廣泛用於藥浴和沐足，以驅除體內寒濕邪氣。用艾草搗成的艾絨，是灸法的主要材料。

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院副教授）