心口不適 意識下降 臭味傷身 鼻甲骨腫無氣唞

氣味刺激——香味、臭味都有可能令身體產生不良反應。不少人以為是對氣味過敏，但原來很多時真兇是刺激物質。（benzoix、artisteer、ra3rn@iStockphoto/資料圖片）

【明報專訊】最近，香港臭氣熏天。除了大家已見怪不怪的胡椒噴霧和催淚氣體，還有立法會最近多次因臭氣中斷會議，上周流浮山一帶又傳出刺鼻、澀眼的警察機動部隊「訓練煙」，加上炎夏擠迫車廂內傳來陣陣汗臭，全都令人作嘔。

臭味人人討厭，但容忍程度人人不同。立法會議員陳凱欣因聞到腐爛氣味而不適送院。為什麼身體會有這些反應？是對氣味過敏？還是當中有刺激物質傷身？

刺激氣味 致鼻甲骨腫大阻截

日常生活中，部分氣味具有刺激性，會令人不適。香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，這些氣味會引發身體不適的徵狀，一般會覺得刺鼻，甚至頭暈、作悶、嘔吐，嚴重可導致呼吸困難、心口不適、意識下降。每個人接受程度不一，吸入這些氣味後，會通過神經系統的傳遞到大腦，產生對應的反應。

耳鼻喉科專科醫生何志謙進一步解釋，位於鼻腔側壁的3組鼻甲骨，具有加溫、濕潤和過濾空氣的功能，避免污染物或過敏物質進入氣管，而引起氣管敏感、哮喘。當有刺激性物質進入鼻腔，鼻甲骨便會腫大，阻截刺激性物質進入氣管，這是一個自然的反應。

聞香水打噴嚏 多因味太濃刺激

至於過敏／敏感（allergy），則涉及組織胺（histamine）的參與；當接觸致敏原時，會刺激細胞釋放出組織胺，引起過敏反應。

所以，無論是過敏反應、受到外來物質刺激，或因病毒和病菌而引致發炎，都可引起鼻塞和流鼻水。

舉一個例子，有些養貓的人會感到鼻子不舒服，可能是貓毛過敏；但亦可能因為空氣中有貓的皮屑，吸入後造成刺激，引起流鼻水等徵狀。又例如有些人聞到香水味會打噴嚏，或誤解以為自己對香水敏感，其實大多數原因是香味太濃烈，刺激鼻甲骨，引起與敏感相似的徵狀，例如鼻塞、流鼻水。

「較少人對氣味過敏」

何志謙表示，較少人會對氣味過敏，通常是對某類物質過敏。他又以薰衣草為例，有人對薰衣草過敏，接觸後皮膚會產生過敏反應，出現紅腫；若他們聞到薰衣草散發的氣味，都可能會引起過敏。這情况都是對薰衣草中的物質過敏，不過是在空氣接觸到致敏原，並不是由於氣味致敏。

事實上，不論香味還是臭味，都有可能具刺激性。化學物質如天拿水、漂白水，除了味道具刺激性，揮發後的微粒都可以引起刺激。此外，有些化學物品含有毒素，對身體細胞有害。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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