讀者Mail Box：脾胃受犯 小兒厭食

【明報專訊】問：小朋友經常不想吃飯，即使是喜歡的食物也吃不多，是否有厭食症？

答：小兒厭食好發於1至6歲，夏季暑濕可使徵狀加重。脾為後天之本，氣血生化之源。然而，小兒脾胃尚未發育完全，功能不足，與小兒生長發育迅速所需不相應；加上小兒飲食不知自調，挑食、好零食、食無定時、過飢過飽、家長餵養不當或濫於進補，各種內外因素誘發此病。另外，小兒容易受驚，驚嚇打罵可致情志抑鬱、肝氣不暢，使脾胃受犯，形成厭食。

中醫臨牀診斷：

1. 長期不思及厭惡飲食，食量比同齡小朋友小

2. 可伴有噯氣、腹脹、大便不調等，或伴有面色萎黃、形體消瘦、口乾等；但精神良好，活動如常

3. 需排除外感或其他慢性疾病

中醫治療可分為3類，凡病程較短、食少納呆、食而無味、飲食稍多即覺飽脹，形體尚可，舌苔薄膩者為脾失健運型，治以運脾和胃。常用蒼朮、陳皮、焦山楂等。

病程長、不思飲食、食不消化、大便稀爛、形體消瘦、面色無華、神疲多汗、舌質淡者為脾胃氣虛型，治以健脾益氣；常用黨參、白朮、茯苓等。

若食少飲多、口乾舌燥、大便秘結、舌紅者為脾胃陰虛型，治以養胃育陰；常用沙參、麥冬、玉竹等。

此外，可配合小兒推拿，如摩腹、運八卦及捏脊等，調整陰陽、臟腑功能，可免去小兒服藥之苦。

答：連珮琳（註冊中醫）