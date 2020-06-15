誰明我心：恐懼搭車被責無用 笑裏藏苦

【明報專訊】如果不深入了解阿俊，你或許會以為他是一個充滿陽光氣息的大男孩。我第一次見他的時候，他跟我談笑甚歡，表面上看不出有什麼困難。他臉上掛着燦爛的笑容，手舞足蹈地跟我說着他從前在哪裏讀書，在哪裏工作，因而認識了那個叫他來找我的朋友。

是的，往後的每次見面，他都慣性地先來一個「報喜不報憂時段」，匯報自上次見面後的一段時間，過得怎樣怎樣好……然後才正式進入正題。

曾遇意外留陰影 離不開居住社區

阿俊的活動範圍就只有他居住的社區。他不駕車，不搭交通工具，靠自己一雙腿，穿梭往來他的家和工作地點、超級市場、酒樓食肆、消閒場所。自從疫情發生後，他就在家工作，也減少了外出的時間。他整天躲在自己的安全區，感覺十分自在。但是，最近心情有點忐忑，因為他需要離開居住的社區去辦一件要事，要搭交通工具，令他感到十分懊惱。

自從那次在隧道遇上交通意外，滯留在巴士兩個多小時後，阿俊對乘車產生了很大的恐懼。每次一走上巴士、小巴、港鐵或的士，就會心跳加速、胸悶和頭暈，還有一股強烈的恐懼感。自此，每當阿俊在公路上遇上交通擠塞，整個人就會十分不安，要即時離開車廂。有一次，他更堅持要打開巴士車門在公路下車，因而跟車長吵起來。他說，當時整個人被一份不能解釋的強烈恐懼感籠罩着，心中只有一個想法：「我一定要即時離開車廂，如果再留下，後果就會不堪設想。」當他冷靜過來，回想當刻，明白到那恐懼是來自於一份「未知」和「擔心」，加上身體出現很多徵狀，卻又沒辦法消除，感到十分難受和無助，唯有盡量避開那些會引發徵狀的情景。

自覺患「怪病」 自卑避社交

自從出現驚恐情况，阿俊的生活起了很大變化，他不能在以往的公司工作，跟朋友聚會也有所限制，如果約會地點離開居所很遠，他就會用各種藉口推搪。就連家人也不甚理解，甚至覺得他「無用」，連搭車這麼簡單的事也做不到。他自己也覺得十分痛苦，理性上知道搭車和塞車不是什麼大件事，但心理和身體卻出現令他痛苦萬分的感覺。有時就連他自己也覺得自己很無用，感到十分自卑，避開社交，擔心朋友會發現他有這個「怪病」。對於這一切，他感到既無奈又無助。直至一次偶然機會，有朋友告訴他這是一個心理疾病，可以透過治療改善，他才如夢初醒，積極面對治療。

認知行為治療 解放身心

透過認知行為治療法，阿俊逐步面對以往他一直逃避的情景，例如最初只搭短程車，然後逐步搭遠程車，搭行走高速公路的車……康復過程中還有這個對他不離不棄的朋友，一直陪伴他面對一個又一個「恐怖」情景、一個又一個挑戰。最後，阿俊終於可以衝出自己生活的社區，跟「區外」朋友和生活再次聯繫起來。

「我終於自由了！」這是阿俊在最後一節跟我見面時所說的話。我看見他重拾笑臉，就像第一次見面時那個燦爛的笑容，不過這次不同的，就是這個笑臉背後再沒有愁苦了。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）