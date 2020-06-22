姿治通鑑：肩痛點止五十肩

【明報專訊】對於「五十肩」這名字，大家不會陌生，正正由於它很「有名」，物理治療門診不時有患者會問：「我的肩膊很痛，舉手過頭時有刺痛感覺，是否患上了五十肩？」然而，肩膊是一個複雜的結構，五十肩只是眾多致痛原因中的其中一個。

五十肩又名肩周炎，患者肩關節囊黏連，不論舉手、外展外旋、抓背等大部分日常動作都受到拉扯限制。肩周炎可分為3個階段，第一階段為疼痛期：往不同方向的活動都感到疼痛；第二階段凍結期：疼痛減緩，但活動幅度受限，感覺肩膊內扯緊；第三階段解凍期：凍結的肩膊逐漸解凍，痛楚緩減， 活動幅度慢慢變大， 但活動角度仍然受限，此時應做一些肩關節運動， 康復效果較為理想。

肩夾擠症候群 梳頭炒菜難發力

除了五十肩，還有其他更常見的肩痛成因，例如：肩夾擠症候群，患者肩峰下肌腱、滑囊等軟組織受壓及發炎，日常動作如舉手、外展（特別在90度時）、抬手摸另一邊肩膀、游泳或揮球拍時感到刺痛，肩膊前端有明顯壓痛點。如得不到治理，有可能發展成「旋轉肌腱撕裂」。除了疼痛外，患者會感到肩膀軟弱乏力，日常生活如端起茶壺、梳頭、煮飯炒菜都難以發力及持久，嚴重者或連手臂都抬不起來。如肌腱完全撕裂，則要動手術方能完全康復。

治療不同 做錯運動延誤治療

以上肩患徵狀相似，普羅大眾難以分辨，總之就是疼痛和生活不便。但它們的病理、受損組織、嚴重程度各有不同，因而有不同的治療方案。舉例說，五十肩中後期患者需要較多伸展運動及關節鬆動手法，逐步鬆解黏連的關節囊，並做肩胛控制運動，改變肩硬期間活動幅度因受限制而帶來的不良肌肉代償動作習慣；肩夾擠症候群患者則要加強訓練肩旋轉肌以增強肩部穩定，並加強肩部血液循環以促進肌腱自我修復；旋轉肌腱撕裂患者除了需要加強肩穩定外，對於較年輕患者而言，或需要與骨科醫生商討是否需要手術治理。

做錯運動有如食錯藥，準確診斷能確保治療方向正確，避免走「冤枉路」而延誤治療，使問題惡化。

香港中華基督教青年會物理治療服務，查詢：2783 3636

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）