出軌箍煲首要忍 重建信任需時2至5年

【明報專訊】繼韓劇《夫妻的世界》，日本情色文藝片《火口的二人》再次引起熱話。兩齣作品皆觸及出軌議題，主角間的關係藕斷絲連，箇中劇情反映多少現實？婚姻輔導專家表示，出軌個案十分常見。一旦不忠行為曝光，即破壞伴侶的信任，復合較離婚困難，修復關係過程需時約2至5年。

「全世界最難維繫的關係，便是婚姻。」從事輔導逾廿載、身兼性治療師的明愛家庭服務臨牀督導主任古錦榮表示，多年來因出軌而前來求助的個案十分常見；由1990年代常見的北上「包二奶」或嫖妓，至近年較常見與同事偷情、暗中發展網上情緣等個案，出軌行為屢見不鮮。綜合多年觀察，他形容出軌行為往往與日積月累的婚姻問題有關，如性生活不協調、二人缺乏溝通等，「出軌背後，是將『我們』面對的共同問題，以『我』的方式自行解決」。

認錯是修復第一步

古錦榮表示，不少個案發現婚外情後，希望尋求一個好的解決方法，遲遲不能決定復合或離婚，令關係藕斷絲連。因此，面對另一半出軌時，當事人宜改變思考模式，改為思考哪一個解決方法能帶來最小的傷害。若選擇離婚，將面對不少實際的問題，如家庭收入減少、孩子的撫養權等；但古錦榮表示，選擇復合比離婚更困難，因遭背叛的一方需時重建信任，二人亦要檢視及修正婚姻的固有問題。有外國研究發現，夫婦由婚外情曝光至修復關係，過程需時約2至5年，「所以我經常說，出軌一方承認錯誤，往往只是修復過程的開始而已」。

經歷其中一方出軌後，二人踏上復合之路毫不容易。兩位性治療師古錦榮與吳穎英，分享以下的真實案例。

個案1：浪子回頭 難忍太太翻舊帳

丈夫一直背着太太嫖妓，直到太太查閱銀行月結單時發現不妥後終於揭發。二人及後決定重修舊好，然而，每當看到像「藝人偷食」等有關出軌的新聞時，太太便會冷嘲熱諷，令丈夫感到不被信任。

古錦榮表示，修復關係時，出軌一方必先果斷中止婚外情，承認自己的行為傷害伴侶。道歉後，出軌一方需有心理準備，另一半會變得神經過敏，不但會檢查自己的行蹤，也可能突然受到刺激而「翻舊帳」。據他觀察，這時期可長達半年。其間輔導員會肯定丈夫感到不被信任的心情，同時協助他理解太太因恐懼而出現異常行為。除了沉默「受氣」，丈夫也可主動行多一步來重拾太太的信任，如夜歸時致電告知、讓對方知道自己的電話解鎖密碼等。

經歷約半年「找數期」，夫妻之間重建一定的信任後，便能過渡至「修復期」。古錦榮表示，此時夫婦二人需一同檢視婚姻存在多時的問題，並同心合力重建共同生活經驗，加強親密感，如一起看電視、待另一半上牀後才關燈睡覺等。由出軌一方道歉至雙方順利修復婚姻，需時甚長。個案中的夫婦在兩年間經歷10多次輔導面談後，方能成功修補關係。

個案2：父母情變 女兒成績下滑

另一個案，太太無意發現丈夫半夜躲到洗手間內講電話，言談甚歡。太太察覺異樣，趁機偷看丈夫手機，驚覺他與一個女同事互傳曖昧短訊。質問下，丈夫承認自己最初情感出軌，後來與女同事開始性關係。夫婦雖然都希望挽救婚姻，但丈夫要求給半年時間處理與女同事的關係。

家庭醫生兼性治療師吳穎英表示，個案中的夫婦疼惜一對年幼子女，為出軌一事爭論時會關上房門，避免子女得悉內情。但長女眼見母親神色哀傷、日漸消瘦後，情緒亦受影響，學業成績漸漸下滑。丈夫目睹其出軌行為影響子女情緒後，決意中止婚外情。

夫妻處理出軌問題已經不易，育有子女的話更是難上加難。吳穎英表示，若子女年紀小於15歲或心智未成熟時，父母不宜在子女面前爭論，又或私下向子女講另一方壞話，以免削弱子女的安全感；如果子女已成熟，可嘗試以平穩語氣解釋，強調即使父母離婚，亦不會改變與子女的關係。

古錦榮表示，有父母希望子女擁有完整家庭，因此絕不考慮離婚，最終卻積壓負面情緒，反而影響親子關係。「接見的個案中，超過九成小孩也不想參與父母的離婚討論。我經常提醒父母分居前，切勿要子女選擇跟隨哪一方，因為對小孩來說，選擇意味需放棄與其中一方的關係。」他建議，父母自行商討好各事項後才告知子女。

個案3：向丈夫隱瞞出軌

結婚約一年半的太太，漸覺丈夫性格乏味，婚姻生活平淡。後來在網上結識一名異性，遂開始網上情緣，未幾一同外遊。但旅遊期間，太太發現該名異性只尋求性關係，無心發展感情關係。太太回港後毅然中止婚外情，獨自會見輔導員。

古錦榮表示，個案中的太太最初欣賞丈夫沉實穩重有安全感，婚後卻嫌他性格沉悶。以上矛盾心態，為不少出軌者的寫照，「好難要求一個人性格穩重，同時又會『口花花』；出軌一方應該思考自己對伴侶的期望是否合理」。

經過輔導面談後，太太決定修復婚姻關係，但向丈夫隱瞞出軌一事。到底這做法是否恰當？古錦榮表示，選擇坦白與否視乎伴侶之間的關係，沒有客觀的好壞標準。若伴侶關係基礎穩固，能承受更大的衝擊，出軌一方更易向另一半坦白；相反，若二人的關係本身不穩，出軌一方如實告知後，關係更容易走下坡。

綜合多年輔導經驗，不少個案修復關係時都選擇隱瞞出軌的過去。在這情况，當事人必須要有心理準備，另一半一旦發現出軌一事，自覺被瞞騙多年，婚姻可能破裂。另外，作為輔導員，雖不會阻止事主隱瞞，但若一同接見事主與其伴侶時，輔導員基於道德原則，會告知實况。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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