七分飽限制蛋白質 「激」走衰老

飲食抗老——從飲食入手抗衰老，每餐七分飽、限制蛋白質但同時攝取足夠胺基酸，多食具抗炎效果的食物，並要攝取足夠維他命和鐵質。（設計圖片，Alex Staroseltsev、AbbieImages、margouillatphotos、metamorworks、patchanan promunat@iStockphoto）

【明報專訊】生老病死是人生必經的自然階段。歷史上卻有不少人窮一生之力尋找長生不老之道。秦始皇差遣徐福到東海尋不老神藥，徐福一去不回頭。漢武帝為求長生藥，把女兒衛長公主嫁給方士欒大，最後發現受騙，得出「天下豈有仙人，盡妖妄耳」的結論。

現代科學加深了我們對衰老的認知，令人明白長生不老只是神話。年華老去是不可逆轉的過程，不過，我們可以透過干預措施來減緩衰老。

現代科學：護細胞「能量工廠」線粒體

科學家提出不同衰老理論（例如內分泌、免疫學、端粒或其他理論）。當中「線粒體衰老理論」最為科學界廣泛認受。普遍認為衰老主因與細胞內線粒體（mitochondria）的活性氧（Reactive Oxygen Species, ROS）生產速率有關。

線粒體是細胞的「能量工廠」，製造三磷酸腺苷（ATP）分子，為細胞代謝提供能量。ATP分子生成過程中引起活性氧，氧化壓力加於線粒體和其他細胞器上，導致細胞氧化與功能結構性破壞，促進細胞死亡。隨年齡增長，線粒體DNA（mtDNA）受活性氧損傷，導致雙鏈斷裂；另外，線粒體自身電子轉運鏈功能亦有可能因此受損。

基於上述「線粒體衰老理論」，科學家提出了幾種延緩衰老過程，延長人類壽命，促進健康。

研究表明，限制攝入熱量可減低線粒體活性氧產生速率。一項小鼠研究表明，蛋白質限制可延長壽命。限制熱量或蛋白質似乎能降低線粒體活性氧產生速率，降低細胞氧化壓力。第二，線粒體在衰老過程中至關重要，保持線粒體功能有效延緩衰老。線粒體通過自噬活動來選擇性降解線粒體，消除功能異常的線粒體。因此，透過激活線粒體自噬活性，有望可成為抗衰老方法。第三，線粒體應激反應是對活性氧和其他代謝物引起的抗氧化反應。動物研究表明透過激活線粒體應激反應可增加壽命和健康。

另一方面，衰老細胞分泌高水平的炎症細胞因子，威脅鄰近正常細胞。減緩衰老的最新方法涉及使用衰老細胞滅絕劑。實驗結果發現天然化合物如達沙替尼（dasatinib）、槲皮素（quercetin）和非瑟酮（fisetin）能有效滅絕衰老細胞，保護正常細胞免受衰老細胞施加的炎症壓力。

理論上，服用抗氧化劑可以中和過量的活性氧，延緩衰老。然而，內源性抗氧化劑反應比飲食中的抗氧化劑更有效。一項研究表明，就預防體外氧化損傷而言，內源性抗氧化劑膽紅素和膽綠素比起α-生育酚（一種流行抗氧化補充劑）具更高抗氧化活性。因此在延緩衰老方面，誘導內源性抗氧化劑反應的方法，如攝取足夠新鮮蔬果、鐵質及維他命，可能比攝取外源性抗氧化劑更有效。

中醫學：一身正氣 保器官平衡

正所謂「氣絕身亡」，正氣的完全斷絕導致死亡。元氣與宗氣有機結合形成正氣。

加速老化是因「先天之氣」（即「元氣」）頻繁損耗而引起；而宗氣為後天之氣。作為先天本質，元氣不能得到補充或添加，但可從空氣和食物攝入產生足夠宗氣來減少消耗。從中醫角度來看，延長壽命和健康的方法是確保器官功能平衡，以維護宗氣產生。宗氣形成是通過結合「肺藏」空氣及由「脾藏」從食物和水轉化而來。藏（即器官）功能之間平衡可以對宗氣形成產生有益的影響，而宗氣是由體內相互關聯的藏腑產生。延長壽命和保持健康的其中一個方法是使用補益中藥，糾正先天和後天因素引起的體內陰陽氣血不足。中醫認為陰陽失衡是疾病根本，而正氣是由陰（宗氣）和陽（元氣）之間相互作用形成。從氣生成血對於滋養內部器官至關重要，使用不同補益中草藥可糾正陰陽氣血不足。

保持正念的生活方式對於延長健康期也很重要。根據中醫理論，身體與心靈聯繫在一起，這意味着藏腑功能失衡會影響心靈，反之亦然。過於敏感的反應或情緒波動會加速元氣消耗，增快衰老速度。因此，保持身體健康的一個關鍵因素是確保身心功能的最佳平衡。可以通過冥想，定期運動和優質休息達到目的，營造平靜與和諧感覺。

堅果 牛油果 三文魚 有助抗炎

綜合現代醫學和傳統中醫學的角度分析衰老過程，能量的產生和利用顯示為衰老原因。現代醫學強調線粒體功能障礙是由活性氧產生速率來決定，而中醫則認為衰老是由於正氣不斷減少。補陽和補氣的草藥可增加線粒體ATP分子生成能力，更可以持續維持低線粒體活性氧生產水平，在細胞內觸發線粒體應激反應。此外，這些草藥還能夠在陰、陽、氣和血方面保持身體機能的內部平衡。因此，現代醫學與傳統醫學之間統一的衰老理論，可以是一種有效方法來延緩衰老（見圖）。

延年益壽的秘訣不外乎保持身體健康。鼓勵大家從飲食習慣着手，每日每餐宜七分飽或選擇少食多餐，以不過飽達到熱量及蛋白質限制的目標，同時促進細胞自噬。營養攝取方面，以攝取足夠必要胺基酸為標準；蛋白質來源宜包括動物及植物性蛋白，例如牛豬魚肉、雞蛋、牛奶和豆漿等。多食具抗炎效果的食物，包括堅果類、牛油果及三文魚，均具抗衰老的功用。另一方面，內源性抗氧化劑及線粒體應激反應過高也會對身體產生負荷。有足夠「正氣」及營養（特別是鐵質和維他命）對內源性抗氧化劑及線粒體應激反應處於健康水平相當重要，亦協助達到最佳抗衰老效果。

現代醫學和傳統中醫學都將能量的產生和利用視為衰老的主要原因，利用中草藥的天然活性成分用於維護線粒體的結構和功能完整，延緩衰老過程。如果漢武帝早點明白這個道理，也許他不會那麼寵信方士，勞師動眾追求仙藥，他活得應該更快樂吧？

文：高錦明（香港科技大學中藥研究中心副總監）、楊朗庭（香港科技大學生命科學部訪問學者）

編輯：林曉慧

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