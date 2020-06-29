醫徹中西：生活「重主輕次」 自作自受

【明報專訊】很多人以為推行中西醫結合，就是找出每個病的中西醫協作方法。可是，這樣以病為本的中西醫結合，並非最能幫助人。相反，以人為本，從身體保健到治病，至考慮細節，靈活運用中西醫手段，才能把中西醫結合的強大之處體現出來。

那麼，怎樣才是考慮細節、靈活運用中西醫手段呢？先舉一個例子。我認識一名中醫，最近出現手部皮疹，因工作常用搓手液消毒雙手導致。我問她難道沒有聽說過，用清水和皂液洗手，比用酒精搓手液更簡單和有效？她的答案令我意外。原來，她工作的中醫診所，是私人診所，設計時沒有考慮安裝洗手盆，要經常往來大廈洗手間並不方便，所以用酒精搓手液清潔雙手。在診症時考慮病人工作上接觸的細節，才能提升治療效果。

忽略「小」節 埋下炸彈

從上述個案引伸開來，可以看到在考慮工作空間、效益、運作下，我們會強化了主要功能，而不會顧及次要功能，甚至忽略「次要」功能的重要。這樣「重主輕次」，平常運作可能恰當，但有特別需要時，就會出現問題。

「重主輕次」，也是不少人在生活上的寫照。為了生活或工作需要，就疏忽甚至壓制了一些身體上的需要。就以行路為例，很多人為了趕路，在向前急行時，頭部前竄，這樣似乎可以推動身體加快行走。不過，這個姿勢會引起肩部背部緊張，甚至勞損；年老時，可能引致駝背。這就是「重主輕次」。年輕時，為省時加快步速，不注意姿勢；到年老時，就因為這個不注意的「小」節，飽受其害。

這種「重主輕次」的模式，可以在多方面體現。睡眠也常見被輕視，因覺得時間不夠用，睡眠變成次要。總之，人生充滿選擇。優秀的人在選擇時，深入考慮後果；混沌的人在選擇時，不顧後果如何，最後只能一一承受。所謂後果，不單止在道德倫理上，亦可在精神身體上，甚至可在疾病痛苦上。

中西醫合璧 勝在以人為本

說回中西醫結合。西醫從「疾病」着手，研究出很多檢查和治療方法，亦藉着大數據研究，了解大規模人群不正常狀態中的表現變化，以作為依據，推行健康的生活。中醫從「人」個體入手，在保健和治病時，把人和其相關的生活、工作、氣候及居所等視作一整體，全盤考慮，就病人的生活作出建議。此為中醫保健治病的獨特之處。

因此，最佳的中西醫結合，就是先考慮病人的基本生活模式，看看他是否有「重主輕次」，提醒忽略了的事物，告知其相應的後果，從改善生活來達到防病的目的。當病人身體出現問題，就可以靈活運用中西醫的檢查方法，如把脈、看舌、抽血、Ｘ光等相輔相成，查明病因、病位、病性，再作針對性治療。藉結合中西醫所長，讓求診者在「重主」的同時，不會因「輕次」而影響長遠健康。當環境或身體異常時，馬上適切改變。這樣，醫者對人體的各項變化了然於胸，準確又全面地診治不同病患。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）