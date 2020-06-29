養生帖：健脾胃正氣足 增強抵抗力

【明報專訊】疫情無期，生命有期。如何在疫情中健康生存成為熱門話題。適當的隔離措施，民眾戴口罩、勤洗手的自覺，無疑為亞洲國家帶來了防疫成效，中醫藥的介入在中國內地治療新冠肺炎時也起了正面作用。由於至今尚未有疫苗和特效藥物，病毒感染後的徵狀輕重主要取決於機體的免疫力。

黃芪黨參 健脾補氣

免疫力是人體與生俱來的機能，病毒或細菌只有通過人體免疫機制的薄弱環節才能入侵。這次新冠肺炎導致的死亡個案中，老年人和長期病患者佔多數，提示免疫力低下是引起危重症的內在原因。中醫學中有「衛氣」的概念，《內經》曰：「正氣存內，邪不可干」，「邪之所凑，其氣必虛」，「衛氣」和「正氣」類似免疫力。要保證正氣充足，關鍵在脾胃機能旺盛，為廣東人所熟悉的黃芪、黨參一類能夠健脾補氣，藥理研究顯示有助提升體弱者的免疫力，故針對畏風怕冷、飲食量小、容易感冒的人士，可以每周用15至30克以上藥材加入烏雞或豬骨煲湯；或根據中醫指引服用玉屏風散一類中藥調節免疫機能。

胡亂進補 適得其反

但並非所有人都應通過中藥進補提升免疫力。新冠肺炎中一些體質健壯的年輕人在發病後病情突然加重，產生炎症風暴而死亡，這可能與身體的免疫亢進有關，是機體在清除病毒的同時，嚴重地傷害了自身。中醫學自古強調「陰平陽秘，精神乃治；陰陽離決，精氣乃絕」，如果不當服用補藥，導致免疫活化，適得其反。新冠肺炎屬於中醫瘟病範疇，患者中濕熱徵狀多見，故平時沒有明顯虛弱表現的人不但不應自行服用補藥，特別在入夏氣候濕熱之時，在飲食上需注意多選用清利濕熱的食品，如冬瓜、老黃瓜、土茯苓、荷葉、薏米、赤小豆等，避免過食辛辣刺激、火鍋煎炸類食品，同時特別要重視保證睡眠和保持情緒穩定，以免虛熱內生。

文：董爽（香港大學專業進修學院助理教授）