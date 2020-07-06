中風復元訓練療效升50% 「電腦」新招治腦病

運動訓練——跨顱直流電刺激能為受影響的腦細胞創造一個黃金可塑期，如果再配合其他復康治療，例如為中風病人的患肢安排針對的運動訓練，效果會事半功倍。（作者提供）

刺激腦部——經評估後，物理治療師會在病人頭皮上需要刺激的腦部區域（如運動區）定位，然後以橡筋帶固定電極，再施加刺激，有助平衡腦部的活躍性及功能，促進恢復。（作者提供）

【明報專訊】神經系統疾病如中風及腦創傷，導致腦細胞受損以至壞死；令腦功能受損，影響患者活動能力、認知功能，以至日常生活自我照顧的能力。

傳統復康方法主要是透過運動訓練，提升患者活動能力及功能。近年腦神經科學家研究，在運動訓練的同時，直接刺激大腦神經細胞，活化受影響的腦細胞，促進大腦的可塑度；對於訓練效果及復康進度相得益彰。

隨着腦神經科學的進步，近年腦神經科學家發展了不同方法，直接刺激大腦神經細胞。其中在物理治療較常見及方便使用的，就是跨顱直流電刺激（Transcranial Direct Current Stimulation ，tDCS）。

跨顱直流電刺激 促進腦神經細胞

什麼是跨顱直流電刺激？這是一種非侵入性的大腦刺激及腦神經復康方法，主要是以一個能產生微弱直流電的儀器，兩個電極放在患者頭皮上特定大腦區域，將微小的直流電經過頭皮及頭骨（故稱「跨顱」），直接刺激在電極下及附近的大腦皮層細胞，以改變大腦神經細胞的興奮性，從而活化腦細胞，增進神經細胞的可塑度，提升訓練及康復效果。

跨顱直流電刺激的研究及應用範圍相當廣泛，主要是神經系統疾病，例如改善中風後活動功能、語言及吞嚥的復健，還有腦創傷、柏金遜症、慢性痛、纖維肌痛症候群。

近年亦有研究應用於抑鬱症、認知障礙症，以及其他與大腦活動相關的神經認知功能；如記憶、語言及注意力等。很多研究證據指出，tDCS對於中風後促進患肢動作恢復及學習有明顯幫助。

非侵入 安全 副作用小

跨顱直流電刺激的治療原理為何？中風或腦受創後，腦細胞功能受影響，例如中風後受損一邊（患側）的腦細胞會較不活躍或較難興奮；相反另外一側（健側）的腦細胞會變得過度興奮及活躍，造成失衡，結果抑制受損一側的大腦的可塑度及復元能力，影響功能的康復。

將電極片置於患者頭顱特定位置上，以微小但持續的直流電經電極片刺激附近大腦皮層，以調節腦細胞的功能。研究指出，正極電流可以促進大腦的興奮性，負極電流相反會抑制大腦的興奮性。

因此在腦部適當位置，以適量直流電刺激，有助平衡腦部的活躍度及功能，促進功能恢復。其治療功效在刺激過後可維持一段時間，維持多久視乎不同治療方案、電激部位及大腦受損程度，由數小時至數日不等；重複刺激（例如1個療程約10次治療，每日1次到每周2、3次不等，視乎患者個別情况及需要）能產生持續影響。如果在這段黃金可塑期配合其他復康治療例如運動，效果會事半功倍。2018年德國及美國聯合研究指出，跨顱直流電對中風人士重新學習患肢動作的療效，比對照組患者（接受傳統治療）增加超過 50%。

在療程前，物理治療師會先為患者詳細檢查，再評估風險，然後決定所需要刺激的大腦區域及刺激模式（興奮或抑制性）。例如作為中風後的復康治療方案，一般來說，物理治療師會在訓練病人動作（例如是上肢）前或在訓練動作的同時，在腦部特定的區域（例如額葉（frontal lobe）及背外側前額葉（dorsolateral prefrontal cortex，DLPFC），是負責執行功能、工作記憶、計劃等高層次思考能力的區域）給予患者大約30分鐘的興奮或抑制性的跨顱直流電刺激，以促進患者在重新學習及控制動作的效能及成效。

跨顱直流電刺激很安全，副作用小及輕微。患者接受刺激時一般沒有很大的感覺，間中有患者的頭皮有少許刺痛或瘙癢感，頭皮皮膚可能會有輕微發紅，但會很快消退。

總括而言，隨神經科學的突破，再結合復康科技，物理治療師能以非侵入性的大腦刺激例如跨顱直流電刺激，促進腦神經細胞的可塑度，再配以其他的復康方法，以增加復康成效。

文：簡建顥（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）

編輯：陳淑安

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