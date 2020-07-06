【明報專訊】正在橫掃全球的新冠疫症，和17年前的SARS疫症，禍首都是冠狀病毒（coronavirus）。兩者徵狀有其相似之處，但兩種「冠」毒的某些表現卻是大相逕庭，例如傳染性便已相差十萬八千里。有時令我們不禁疑問，同樣是冠狀病毒感染，為何有如此差異？

新冠SARS 都對小孩網開一面

SARS疫症由2002年底開始，至2003年中消失，在8個月中全球感染了逾8000人，774人失去性命；疫症集中在香港、內地、台灣、新加坡、加拿大等地爆發。這幾個地方的源頭病人，都可追溯到香港，其他地方只有零星個案，算不上是全球爆發。新冠病毒自去年底肆虐，至今亦已差不多8個月，但疫情還是「方興未艾」，未有消失迹象，全球確診已超過千萬人，世界各地幾乎無一倖免，死亡人數超過50萬，是名副其實的全球爆發，傳染性明顯比SARS強得多。還有一點很明顯的分別，就是雖然兩場疫症的死者都以長者居多，但絕大部分SARS患者都有嚴重呼吸道感染徵狀，不像新冠那樣有許多人徵狀輕微，甚至全無病徵的隱性病人。

SARS和新冠最相似之處，似乎是兩者都對小孩網開一面。想當年SARS疫情早期，威爾斯親王醫院是重災區，病毒率先在成人內科8A病房蔓延，一下子感染了百多人，不少醫護和醫學生需要深切治療。有見及此，兒童內科馬上如臨大敵。當時我身為部門主管，要不斷和同事開會，制訂部門防疫抗疫的SOP（standard operating procedure，標準作業程序）。可是真正染疫的孩子不多，而且病情大多輕微，沒有人要入住lCU，當然更沒有兒童病者死亡。當時我們要時常警惕的，反而是不要被SARS冲昏頭腦，忘了病童可能患了其他感染病。疫症早期我們病房便接收了一名確診SARS病人的兒子，他發高燒，樣子病得不輕，大家都以為他受到父親傳染，後來證實他沒有感染SARS，而是患了隨時致命的肺炎鏈球菌敗血症；要不是我們很早便給他注射合適的抗生素，後果不敢想像。

新冠病毒對兒童的影響又如何？有瑞士學者剛剛在兒科傳染病期刊發表了一篇綜述文章，是綜合了11篇中國專家有關1至16歲兒童染疫的研究報告。文章指出大部分兒童病情輕微，其中35%更全無徵狀，有徵狀的多是咳嗽、發燒、流鼻水、屙嘔、頭痛和感到疲倦，小部分有氣促和呼吸不暢，只有9名兒童（3％）需要入住lCU，其中有2名本身患有其他重病。中國的數據好像沒有什麼死亡個案，即使全球計算，兒童死於新冠也是少之又少。

病毒隨時變惡 小兒防疫勿鬆懈

兒童患新冠病情不重，是否表示我們對兒童防疫不用那麼緊張？事實卻非如此。文章作者特別指出，新冠在亞洲和歐洲對兒童為害似乎不大，但在美國，3月底前已有35名兒童患者需要插喉及呼吸機，更有兒童死亡。為什麼美國兒童感染新冠和其他地方有這麼大分別，現在還是一個謎，是否美國的病毒變種和歐亞的有所不同，科學家可能有興趣繼續追查。但病毒什麼時候變得猛惡，我們無法預知，為了保護兒童，防疫不可掉以輕心。

還有一點很重要的，就是兒童感染了病毒雖然不怎麼樣，但卻有可能把病毒傳給他人，例如家裏長者，後果可能不堪設想。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）