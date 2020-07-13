眼腫面腫脹卜卜 濕招百病 全力「抽水」

百病之始——中醫所謂的濕，分「外濕」和「內濕」，濕為百病之始，所以應防微杜漸，用不同方法清除濕氣。（明報製圖）

【明報專訊】中醫把脈看診，請病人伸出舌頭，診斷為有濕氣時，這其實是一句可輕可重的話。原因是濕氣二字涵義深厚，涉及面廣闊。中醫把濕氣分內濕外濕，性狀有稀薄稠厚，等級有輕淺中等嚴重之分。可以外溢皮膚，或停留五臟六腑，或流竄肢體關節肌肉筋脈。大多數情况不是一碗薏米、紅豆水可以處理。

環境潮濕 增腰腿關節痛

濕氣分類多，表現複雜，首先分「外濕」和「內濕」。「外濕」是感受外部環境的濕氣，例如居處潮濕、涉水淋雨，或從事和水有關的工作，濕從肌表浸淫而侵入人體；例如：將軍澳比其他地區濕氣重，一些病人說搬到那裏居住後，腰腿關節疼痛明顯增加。「內濕」則是人體內部環境失衡產生的濕氣，和肺、脾、腎等臟腑有關，其中和消化相關的脾關係最為密切。所以如果出現眼、面、四肢或腹部水腫，脾虛導致運化水濕功能失調的可能最大。老祖宗2000多年前告訴我們的「諸濕腫滿，皆屬於脾」（《黃帝內經．素問》）就是此意。

「外濕」和「內濕」相互影響轉化，外部環境持久濕重，損傷到身體脾陽濕氣內生；脾虛之人本易生濕，到潮濕之地更容易感受外部濕氣，所以初到潮濕環境定居的人，不少會出現頭重、胸悶等徵狀，就是對這些氣候「水土不服」。

脾虛內濕 身脹困重氣血阻

在體內和濕相關的病症有「濕」、「水」、「痰」、「飲」4類。濕氣多了聚集為水，水多了變成飲，清稀為飲，稠厚就是痰，所以水腫、胸水、腹水、痰飲都屬於濕。感受濕氣，可引致風濕感冒、寒濕水瀉、皮膚濕疹、上巔頭痛、入耳眩暈、射肺咳嗽。當脾胃損傷，津液代謝失常，變生脂濁，混入血中，就是高膽固醇血症；痰濁壅遏脈道是血壓增高重要原因；痰和瘀血痹阻於心臟脈絡就導致心絞痛；痰濕肥脂堵塞肝臟就演變成脂肪肝；而包塊性疾病如腫瘤，亦歸之於痰濕瘀毒日久聚集而成，故有「濕為百病之始」、「濕為萬病之源」。

身脹困重、舌苔厚膩、大便黏膩至馬桶冲不乾淨，常被認為是濕重的明顯徵狀，其實這只是濕的基本特徵，歸為「小濕」。內濕積滯變水濕痰飲流注經絡、侵犯臟腑，出現咳喘、咳痰、頭暈、心悸、關節腫痛、咽中鯁阻為「中濕」。痰濕濁氣和瘀血交結，阻礙氣血運行，出現胸痹、心痛、甲狀腺腫（癭瘤）、淋巴結腫大（瘰癘）、肥氣（脂肪肝），甚至血管堵塞致膽固醇高、血壓高，這些可算是「老濕」。

消瘦也可老痰深藏 或突然中風

所以，看到一個人豐滿肥碩，固然屬於有濕之人；但清癯消瘦之人也可能有老痰深藏體內，亦會突然中風病倒。中醫又謂「十人九濕」、「濕氣不除，百病纏身」，顯然到「老濕」階段，化濕已經非常困難，在濕氣輕微「小濕」階段，就應防微杜漸，用不同方法，不時除一下體內濕氣。

文：汪慧敏（香港中醫學會會長、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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